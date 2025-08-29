Accident între două tramvaie în Timișoara: trei persoane rănite, traficul blocat

Trei persoane au fost rănite vineri, după ce două tramvaie s-au ciocnit în Piața Traian din Timișoara. Victimele sunt conștiente și cooperante, însă au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș a anunțat că la locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje. Pompierii timișeni intervin în urma unui accident rutier produs între două tramvaie în Timișoara, Piața Traian, au transmis reprezentanții ISU, potrivit News.ro.

Potrivit autorităților, au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Trafic complet blocat în zonă

În urma impactului, circulația tramvaielor și a mașinilor în Piața Traian a fost complet blocată, iar polițiștii au dirijat traficul pentru a fluidiza zona.

Din primele informații, cele trei victime primesc în continuare îngrijiri medicale, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.