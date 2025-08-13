Accident feroviar de proporții în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat şi au căzut unele peste altele

Un tren de marfă cu cel puţin 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase a deraiat în Palo Pinto, Texas. Oficialii transmit că nu există victime și nici scurgeri de materiale toxice.

Un accident feroviar de amploare a avut loc marți, 12 august, în cursul după-amiezii în Palo Pinto, statul Texas, unde un tren de marfă al companiei Union Pacific, alcătuit din cel puțin 35 de vagoane încărcate cu materiale periculoase, a deraiat pe un pod de cale ferată.

Evenimentul, produs în jurul orei 13:45 (ora locală), a declanșat o intervenție de urgență complexă, în care au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri și specialiști HazMat (materiale periculoase).

Potrivit autorităților locale, incidentul s-a petrecut pe podul feroviar de pe Coalville Road, situat la nord de autostrada statală 183 și la aproximativ 3 kilometri est de orașul Gordon.

„Mai multe vagoane au ieșit de pe șine și s-au răsturnat pe o parte. Niciun vagon nu prezintă scurgeri. Nu s-au raportat victime”, a transmis un reprezentant al serviciilor de urgență din Palo Pinto, printr-o postare pe rețelele de socializare.

Oficialii au precizat, de asemenea, că nu a fost nevoie de evacuarea populației din zonă şi că echipajele aflate la fața locului au lucrat astfel încât să limiteze eventualele pericole, mai ales că, între timp, a izbucnit şi un incendiu de vegetație în urma deraierii, notează The Guardian.

Imaginile surprinse după accident arată vagoane avariate, îngrămădite lângă șine unele peste altele, înconjurate de fum gros, în timp ce pompierii acționează cu furtunuri pentru a împiedica extinderea focului.

Union Pacific a confirmat, într-un comunicat transmis unui post tv local, în incident au fost implicate 35 de vagoane și că acestea transportau materiale periculoase, însă „niciunul nu prezintă semne de scurgere la fața locului”.

Accidentul face obiectul unei anchete interne, care urmează să stabilească împrejurările şi cauzele exacte ale deraierii.