Accident feroviar în Satu Mare. O persoană a murit și alta este în stare critică după ce un tren a lovit o mașină. Autoturismul a fost împins 20 de metri

Un grav accident feroviar a avut loc joi după-amiază, 28 august, în jurul orei 14:40, în cartierul Balta Blondă din municipiul Satu Mare. O mașină în care se aflau două persoane a fost surprinsă pe șine și lovită în plin de trenul Regio care circula pe ruta Satu Mare – Carei.

Impactul a fost devastator. Cele două persoane din mașină, o femeie de aproximativ 77 de ani și un bărbat de circa 82 de ani, au rămas încarcerate și inconștiente, relatează presa locală din Satu Mare.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, descarcerare, SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță. În ciuda eforturilor medicilor, bărbatul a fost declarat decedat, iar femeia, aflată inițial în stop cardio-respirator, a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind stabilizată și transportată în stare critică la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare, cu multiple traumatisme.

Trenul implicat în accident este un Interregio și transporta 27 de pasageri. Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit martorilor citați de PresaSM, autoturismul a fost împins aproximativ 20 de metri de garnitura de tren. Cel mai probabil, șoferul a încercat să traverseze calea ferată și a fost surprins de tren pe șine.

„Astăzi, în jurul orei 14:42, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier grav, în municipiul Satu Mare, înainte de intrarea în cartierul Sătmărel. Un autoturism a fost lovit de un tren de călători, rezultând două victime încarcerate și inconștiente. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, cu un total de 11 cadre militare ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare. De asemenea, în sprijin a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.