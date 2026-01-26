Cel puțin 15 persoane au murit după ce un feribot care transporta peste 350 de pasageri s-a scufundat în sudul Filipinelor, a anunțat paza de coastă a arhipelagului, notează AFP.

Potrivit autorităților, până la mijlocul dimineții fuseseră confirmate 15 decese, 316 persoane au fost salvate, iar alte 28 erau date dispărute.

„Un avion al pazei de coastă este în drum spre locul accidentului pentru a participa la operațiunile de căutare și salvare. Marina și Forțele Aeriene au trimis, de asemenea, mijloace la fața locului”, a declarat comandantul pazei de coastă, Romel Dua.

Naufragiul a avut loc în cursul nopții, la aproximativ cinci kilometri est de insula Baluk-Baluk, în provincia Basilan. Reprezentanții serviciilor de salvare spun că situația este complicată de numărul mare de victime.

„Dificultatea constă în numărul de pacienți care sosesc. În acest moment, nu avem suficient personal”, a explicat Ronalyn Perez, reprezentantă a serviciilor de urgență din Basilan.

Feribotul efectua o cursă între orașul Zamboanga, de pe insula Mindanao, și insula Jolo, din provincia Sulu, aflată la aproximativ 150 de kilometri distanță. Operațiunile de salvare sunt concentrate în zona insulei Basilan, situată între cele două puncte.

Feriboturile reprezintă unul dintre principalele mijloace de transport în Filipine, un arhipelag format din peste 7.100 de insule. Acestea sunt utilizate zilnic de milioane de persoane, însă sunt frecvent criticate pentru lipsa controalelor și pentru faptul că sunt adesea supraîncărcate.

Filipinele au fost scena unor tragedii maritime majore de-a lungul anilor. La 21 decembrie 1987, feribotul Dona Paz s-a ciocnit cu un petrolier, accident soldat cu peste 4.300 de morți, cel mai grav dezastru maritim din istorie în timp de pace. În 2015, feribotul Kim Nirvana s-a răsturnat la scurt timp după plecare, provocând moartea a 61 de persoane, iar în 2023, un incendiu la bordul feribotului Lady Mary Joy 3 a dus la decesul a peste 30 de oameni, pe aceeași rută Zamboanga–Jolo.