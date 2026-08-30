Cel puțin opt persoane au murit, iar alte 17 sunt date dispărute după ce un feribot s-a răsturnat în largul coastelor Ciprului de Nord. 237 de persoane au fost salvate, potrivit premierului cipriot turc Ünal Üstel, iar operațiunile de căutare continuă. Căpitanul și toți cei șapte membri ai echipajului au fost arestați.

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UPDATE Cel puțin opt morți după răsturnarea unui feribot în largul Ciprului de Nord. Căpitanul și șapte membri ai echipajului, arestați

Cel puțin opt persoane au murit, iar alte 17 sunt date dispărute după ce un feribot s-a răsturnat în largul coastelor Ciprului de Nord. 237 de persoane au fost salvate, potrivit premierului cipriot turc Ünal Üstel, iar operațiunile de căutare continuă, notează The Guardian.

Feribotul, de tip catamaran, se deplasa de la Kyrenia, în nordul Ciprului, către Tașucu, în Turcia, când s-a răsturnat la aproximativ 7,5 kilometri de coastă. La bord se aflau aproximativ 270 de persoane.

Un oficial turco-cipriot a declarat că vasul „s-a scufundat într-un timp record”. Potrivit acestuia, căpitanul ar fi încercat să revină la țărm după ce feribotul a început să ia apă, însă nava s-a înclinat rapid și s-a scufundat.

Căpitanul și toți cei șapte membri ai echipajului au fost arestați, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei. Premierul Üstel a promis că „nu va exista nicio mușamalizare” și că toate circumstanțele accidentului vor fi investigate.

Deputatul Sami Ozuslu, din Partidul Republican Turc, a declarat pentru The Guardian că numărul victimelor a crescut.

„Din păcate, aflăm acum că sunt nouă sau zece morţi”, a spus el.

„Am întâlnit astăzi, mai devreme, la spitalul central din Nicosia, numeroase rude care îşi căutau membrii familiei printre cei dispăruţi”, a precizat oficialul după ce a vizitat spitalul împreună cu o delegaţie a partidului de guvernământ. „Toată lumea era în stare de şoc”.

Ozuslu a dezvăluit, de asemenea, că trei copii se aflau la terapie intensivă, adăugând: "Par să fie în afara pericolului".

Echipele de salvare continuă să verifice zona pentru a-i găsi pe cei dispăruți. Autoritățile urmează să stabilească dacă problemele navei, condițiile maritime sau alte circumstanțe au contribuit la producerea tragediei.

UPDATE Erdogan anunță că operațiunile de salvare continuă fără întrerupere

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că echipele de intervenție continuă fără întrerupere operațiunile pentru găsirea și salvarea persoanelor aflate în pericol.

„Imediat după accident, am lansat ample operațiuni de căutare și salvare în cooperare cu autoritățile Republicii Turce a Ciprului de Nord”, a declarat Erdogan în timpul unei ceremonii militare, potrivit BBC.

Potrivit președintelui turc, 237 de pasageri și membri ai echipajului au fost salvați în urma intervenției autorităților.

„În urma acestor eforturi, 237 de pasageri și membri ai echipajului au fost salvați în siguranță, în timp ce, din păcate, șapte dintre frații și surorile noastre și-au pierdut viața. Cu voia lui Dumnezeu, sperăm să primim vești bune în urma acestor eforturi”, a transmis Erdogan.

Președintele Turciei a transmis, de asemenea, condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața și le-a urat însănătoșire grabnică celor salvați.

Vasul Filo Jet, cu 259 de pasageri și opt membri ai echipajului la bord, se îndrepta din Kyrenia, în Ciprul de Nord, către Tașucu, în Turcia, când a început să ia apă și s-a răsturnat la câțiva kilometri de coastă.

Operațiunile de intervenție au mobilizat nave ale Gărzii de Coastă, ambarcațiuni civile și elicoptere. Imaginile de la locul incidentului au arătat pasageri purtând veste de salvare, atât pe vasul răsturnat, cât și în apă.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

UPDATE Bilanțul tragediei din largul Ciprului de Nord a ajuns la cel puțin șapte morți

Bilanțul tragediei din largul Ciprului de Nord a ajuns la cel puțin șapte morți, după ce un vas de pasageri cu aproape 270 de persoane la bord s-a răsturnat în Marea Mediterană.

Premierul Ciprului de Nord, Ünal Üstel, a anunțat că 237 de persoane au fost salvate, în timp ce alte 23 de persoane sunt în continuare căutate. Potrivit oficialului, niciuna dintre persoanele recuperate până în acest moment nu se află în stare critică, potrivit CNN.

Vasul, operat de compania Filo Jet, transporta 259 de pasageri și opt membri ai echipajului pe ruta Kyrenia – Tașucu, în sudul Turciei. Nava ar fi început să ia apă la câțiva kilometri de coasta Ciprului, înainte de a se răsturna.

Autoritățile din Ciprul de Nord susțin că vremea dificilă ar fi contribuit la producerea accidentului.

UPDATE Pasagerii au rămas pe vasul întors.

Un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul coastei de nord a Ciprului, potrivit informațiilor transmise de presa turco-cipriotă.

„Au fost efectuate toate pregătirile necesare pentru a permite o intervenție rapidă a echipelor de salvare și a serviciilor medicale”, a precizat un comunicat.

Murat Senkul, primarul orașului Kyrenia, a declarat pentru postul de televiziune CNN Turk că s-a reușit contactarea a 159 dintre cei 258 de pasageri aflați la bordul navei.

Ziarul „Kibris” a relatat că nava, despre care unele surse au afirmat că era un catamaran, a început să ia apă la aproximativ patru mile de țărm. Potrivit sursei citate, la fața locului au fost trimise ambulanțe.

Un feribot cu cu 133 de persoane la bord s-a răsturnat în Guyana. 67 dintre ele au fost salvate, inclusiv 15 copii. Misiunea de căutare este în desfăşurare

Știrea inițială

Incidentul s-a produs în apropierea orașului Kyrenia, la scurt timp după plecarea navei din port. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, feribotul ar fi început să ia apă la câțiva kilometri de coastă, după care s-a răsturnat, notează CNN.

Autoritățile au declanșat imediat operațiuni de căutare și salvare. La intervenție participă echipaje specializate și nave ale serviciilor de coastă, alături de ambarcațiuni private.

Deocamdată, nu există informații oficiale privind numărul victimelor sau eventualele persoane dispărute. Cauza exactă a accidentului nu a fost stabilită.

Operațiunile de salvare continuă, iar autoritățile urmează să ofere noi informații pe măsură ce situația este evaluată.

Incidentul din largul Ciprului de Nord se adaugă unei serii de accidente navale grave produse în ultimii doi ani. În iulie 2025, feribotul KMP Tunu Pratama Jaya s-a scufundat în strâmtoarea Bali, având la bord 65 de pasageri și membri ai echipajului. Cel puțin 19 oameni au murit, iar operațiunile de căutare au fost îngreunate de valurile puternice și vizibilitatea redusă, potrivit Associated Press.

Un feribot a luat foc în apropiere de Bali. O femeie a murit, peste 200 de persoane au fost salvate în urma unei intervenții dificile

Tot în iulie 2025, un incendiu a cuprins feribotul KM Barcelona 5, în largul insulei Sulawesi din Indonezia. Cel puțin trei persoane au murit, însă peste 570 au fost salvate de echipele de intervenție și de pescarii locali, relatează sursa citată.

În ianuarie 2026, cel puțin 18 oameni au murit după ce un feribot cu peste 300 de persoane la bord s-a scufundat în sudul Filipinelor. Alte 316 persoane au fost salvate, după ce vasul s-a înclinat brusc și a început să ia apă în timpul nopții, conform AP.

Un alt naufragiu grav s-a produs în iulie 2026, când un feribot de stat s-a răsturnat în largul Guyanei. Autoritățile au confirmat 72 de morți și 76 de supraviețuitori dintre cele aproximativ 179 de persoane aflate la bord, iar bilanțul estimat al victimelor ar putea ajunge la 100.

În august 2026, un feribot supraaglomerat s-a răsturnat pe lacul Kariba din Zimbabwe, în timpul unor valuri puternice. Bilanțul a ajuns la 84 de morți, în timp ce 77 de persoane au fost salvate. Vasul putea transporta 90 de oameni, însă la bord s-ar fi aflat până la 153.