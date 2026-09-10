Un incendiu izbucnit la bordul unui feribot de pasageri în largul coastelor vestice ale Filipinelor a provocat moartea a cel puțin cinci persoane, în timp ce alte 87 sunt date dispărute. Operațiunile de căutare și salvare continuă în condiții dificile, din cauza vremii nefavorabile și a valurilor puternice.

Incendiu devastator pe un feribot în Filipine Foto: SURSA: video/x

Feribotul MV June Aster, care plecase din Manila, se afla în apropiere de Coron, în provincia Palawan, când a izbucnit incendiul, miercuri seară, în jurul orei 18.45.

Potrivit Gărzii de Coastă filipineze, 42 de persoane au fost salvate până în prezent, însă bilanțul se poate modifica pe măsură ce operațiunile continuă. La bord se aflau în total 134 de persoane: 117 pasageri și 17 membri ai echipajului, relatează AP.

Nava a transmis un semnal de alarmă când se afla la aproximativ 7,4 kilometri de satul Turda, însă curenții marini puternici au îndepărtat-o până la peste 14 kilometri de coastă.

Imaginile de la locul incidentului arată feribotul cuprins în continuare de flăcări. Salvatorii au aruncat veste de salvare către pasageri, iar supraviețuitorii au fost transportați cu ambarcațiuni mai mici către ape puțin adânci.

Vremea rea complică operațiunile de salvare, iar echipele de intervenție continuă să caute persoanele dispărute în apele din apropierea insulei Palawan.

„Pe baza datelor pe care le avem în acest moment, după ce luăm în calcul persoanele salvate și victimele, încă suntem în căutarea a 87 de persoane”, a declarat comodorul Noemie Cayabyab, purtătoarea de cuvânt a Gărzii de Coastă, pentru postul de radio DZXL.

Deocamdată, autoritățile nu au informații potrivit cărora printre pasagerii aflați la bord s-ar fi numărat cetățeni străini.