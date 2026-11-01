Serviciul rus de securitate FSB a anunțat duminică că un minor cu cetățenie rusă a fost reținut din cauza unei amenințări de a comite un atac terorist în Parcul Țarițîno din Moscova, după ce Rusia a primit un pont din SUA.

Serviciul rus de securitate FSB Foto: X

„Îi suntem recunoscători parții americane pentru că a furnizat informația", a afirmat serviciul de securitate într-o declarație citată de Interfax.

„Informații despre pregătirea unui atentat la Moscova ne-au fost comunicate de către partea americană (...), Operațiunile necesare sunt în curs”, a declarat Serviciul federal rus de securitate (FSB) pentru agenția rusă oficială Tass.

Minorul a postat fotografii cu el însuşi pe TikTok în echipament tactic şi cu o cagulă pe cap, ţinând în mâini un obiect care arată ca o armă automată, precum şi o fotografie realizată la Muzeul Ţariţîno din Moscova cu legenda „Am găsit un loc", a mai precizat FSB, potrivit Interfax.

Serviciul rus de securitate a precizat că în urma unei descinderi efectuate la locuinţa minorului au fost găsite haine şi accesorii văzute în postările din social media, iar telefonul său a arătat că era abonat la un canal neonazist de pe aplicaţia Telegram şi că efectuase un număr semnificativ de căutări pe internet privind atacuri teroriste, crime în masă şi alte acte de violenţă.

Comitetul rus de anchetă evaluează ce acţiune legală sau procedurală să întreprindă în acest caz, a afirmat FSB.

Ţariţîno, un complex muzeal format dintr-un palat şi un parc în sudul Moscovei, a fost închis temporar sâmbătă în urma pontului primit din SUA.

Cetățenii americani au fost sfătuiți să evite acest loc cultural important, un palat din epoca imperială amplasat într-un parc din sudul Moscovei.

La fața locului au fost mobilizate forțe de ordine, iar zona a fost securizată pentru a preveni orice incident.

Rusia s-a confruntat cu mai multe atacuri teroriste în ultimele trei decenii, inclusiv în capitală și în regiunea Caucazului.

SUA au emis un avertisment similar înainte de atacul de la Primăria Crocus din 2024, care a ucis peste 140 de persoane. La acea vreme, Kremlinul a respins public avertismentele precise ale serviciilor secrete americane drept „propagandă” și o încercare de a destabiliza Rusia pe plan intern.