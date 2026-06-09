Atentat cu bombă la Moscova. Un înalt ofițer rus, ucis în explozia propriului autoturism

Un nou incident cu substrat de asasinat a zguduit periferia Moscovei, readucând în prim-plan vulnerabilitățile de securitate din interiorul Federației Ruse, în contextul în care războiul din Ucraina continuă să genereze unde de șoc pe teritoriul rus. Un bărbat în vârstă de 62 de ani, identificat de surse locale drept un general-locotenent din cadrul armatei ruse, și-a pierdut viața marți după ce autoturismul în care se afla a fost aruncat în aer de un dispozitiv exploziv improvizat.

Tragedia a avut loc în microdistrictul Aviatorilor din Balașiha, situat la aproximativ 22 de kilometri est de Kremlin. Zona este cunoscută ca fiind o rezidență preferată de pensionarii militari, veterani, piloți și personal din structurile strategice ale armatei ruse.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere și mărturiile de la fața locului indică un atac bine coordonat. Deflagrația s-a produs în momentul în care SUV-ul de model BMW X3 a intrat pe carosabil, flăcările izbucnind violent din zona portbagajului și a scaunelor din spate.

Conform canalului media rusesc SHOT, anchetatorii iau în calcul ipoteza ca dispozitivul exploziv, cu o putere echivalentă cu 500 de grame de TNT, să fi fost activat prin telecomandă la doar câteva minute după ce vehiculul s-a pus în mișcare pe strada Koldunov.

Martorii oculari au încercat să intervină imediat pentru salvarea victimei, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața.

„A fost o explozie puternică. Am oprit mașina, am luat stingătorul și am fugit spre ușa șoferului. Am reușit să îl tragem afară din flăcări, la vreo zece metri distanță, dar striga de durere și respira foarte greu”, a declarat un martor pentru presa locală. Serviciile de urgență sosite la fața locului au putut doar să constate decesul.

Precedent periculos și vânătoarea de suspecți

Autoritățile ruse au deschis o anchetă penală pentru asasinat și terorism. În prezent, forțele de poliție din regiunea Moscovei se află în alertă maximă, fiind în căutarea unui individ suspect – un bărbat cu barbă care purta un rucsac, filmat în apropierea locului faptei înainte de producerea exploziei.

Acest incident amintește de un atac similar comis în urmă cu exact un an în aceeași zonă. La acea vreme, generalul-locotenentul Iaroslav Moskalik, în vârstă de 59 de ani, un personaj cheie în logistica militară a Moscovei, a fost ucis printr-o metodă identică, un dispozitiv exploziv fiind detonat de la distanță în timp ce acesta se îndrepta spre vehiculul său.

Deși identitatea oficială a victimei de marți nu a fost încă confirmată oficial de ministerul de resort de la Moscova, presa rusă independentă și bloggerii militari sugerează că atacul face parte dintr-o serie lungă de acțiuni de sabotaj și eliminări țintite care vizează oficiali militari de rang înalt și membri ai serviciilor de securitate implicate în invazia din Ucraina.

Până în prezent, serviciile secrete de la Kiev nu au revendicat oficial operațiunea, în conformitate cu politica lor obișnuită de ambiguitate strategică privind incidentele de pe teritoriul Federației Ruse. Cu toate acestea, experții internaționali notează că astfel de atacuri chirurgicale demonstrează o infiltrare profundă a rețelelor de informații în structurile urbane rusești, transformând spatele frontului într-o zonă de conflict la fel de imprevizibilă.