Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 21 au fost rănite sâmbătă în urma unei explozii produse într-o cafenea din Moscova. Potrivit Comitetului Național Antiterorist, deflagrația a fost provocată de un dispozitiv exploziv artizanal transportat de o femeie care încerca să intre în local.

Explozia s-a produs într-un restaurant situat în Piața Kudrinskaia, una dintre zonele centrale ale capitalei ruse.

Conform autorităților, cele trei victime sunt un client al cafenelei, femeia care avea asupra sa dispozitivul exploziv și un agent de securitate care i-ar fi refuzat accesul în local.

„Un dispozitiv artizanal a explodat într-un restaurant din Piața Kudrinskaia, provocând moartea a trei persoane”, a transmis Comitetul Național Antiterorist, citat de agențiile de presă ruse.

Imagini distribuite pe canalele rusești de Telegram surprind numeroase autospeciale de pompieri, ambulanțe și forțe de ordine mobilizate în zona exploziei.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă este vorba despre un atentat terorist și nici cine s-ar afla în spatele incidentului.

Rusia s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe atacuri cu bombă și asasinate. De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, serviciile secrete ucrainene au revendicat sau au fost acuzate de implicare în mai multe atentate care au vizat ofițeri militari ruși și persoane publice considerate susținătoare ale Kremlinului, conform Agerpres.

Printre cele mai cunoscute cazuri se numără moartea Dariei Dughina, fiica ideologului ultranaționalist Aleksandr Dughin, ucisă în explozia unui automobil în august 2022, precum și decesul bloggerului militar Maksim Fomin, cunoscut sub pseudonimul Vladlen Tatarski, care a fost ucis în aprilie 2023 după explozia unei statuete-capcană într-o cafenea din Sankt Petersburg.