Cazul moldoveanului reținut de FSB pentru pregătirea unui atentat terorist, în atenția Ambasadei R. Moldova la Moscova

Responsabilii Ambasadei Republicii Moldova în Rusia afirmă că au primit informații de la autoritățile ruse privind reținerea moldoveanului, suspectat că ar fi complice la pregătirea unui atentat terorist, subliniind că au solicitat amănunte detaliate cu privire la acest caz.

,,În adresa misiunii diplomatice au parvenit informații din partea autorităților competente ale Federației Ruse potrivit cărora un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut și pus sub învinuire pentru o presupusă participare la pregătirea unui act terorist.În scopul asigurării respectării drepturilor și intereselor legitime ale cetățeanului moldovean, Ambasada a înaintat demersurile necesare către autoritățile ruse competente, solicitând furnizarea de informații detaliate privind cazul, precum și organizarea unei întrevederi consulare cu persoana reținută”, au precizat reprezentanții misiunii diplomatice într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

Amănunte despre reținere

În data de 14 aprilie, FSB a anunțat că un moldovean, alături de alți doi indivizi, a fost reținut la Moscova pentru pregătirea unui atentat terorist asupra unui demnitar rus la comanda Kievului.

Conform reprezentanților Serviciului Federal de Securitate (FSB), atentatul terorist ar fi fost prevenit în data de 2 aprilie la Moscova. Acesta ar fi fost planificat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și ar fi vizat un înalt funcționar din structurile de forță, urmând să fie comis cu ajutorul unui scuter electric minat.

Astfel, ar fi fost reținuți un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 36 de ani, unul din Republica Moldova, de 25 de ani, precum și un cetățean rus, de 27 de ani.

Ucraineanul ar fi militar al Forțelor Armate ale Ucrainei și ar fi participat la acțiuni de luptă împotriva armatei ruse pe teritoriul regiunilor ucrainene Donețk, Zaporojie și Sumî.

În martie 2025, acesta ar fi fost recrutat de SBU și trimis la Moscova pentru a pregăti atentatul care ar fi vizat uciderea unui militar.

„La indicația coordonatorului, el ar fi preluat dintr-un ascunziș componentele unui dispozitiv exploziv, a asamblat un dispozitiv exploziv improvizat cu elemente letale, pe care l-a plasat în portbagajul unui scuter electric și l-a transportat la locul atentatului, în apropierea unui centru de afaceri din Moscova, pentru detonare de la distanță”, se arată în comunicatul FSB.

Moldoveanul ar fi fost recrutat de serviciile speciale ucrainene în decembrie 2025 la Chișinău, fiind trimis în capitala Rusiei pentru a desfășura activități de recunoaștere asupra obiectivelor vizate.

„În ziua pregătirii atentatului, acesta ar fi închiriat un automobil, cu care a ajuns din timp la centrul de afaceri și a organizat o transmisiune online pentru a transmite, în timp real, consecințele planificatei explozii”, au mai precizat reprezentanții FSB.

Totodată, cetățeanul rus, la indicația SBU și în schimbul unei sume de bani, ar fi realizat filmări în zona în care urma să fie comisă infracțiunea pentru a permite identificarea locului de parcare a scuterului electric, și le-ar fi transmis coordonatorului în perioada pregătirii atentatului.

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău nu a venit deocamdată cu un punct de vedere cu privire la acest caz