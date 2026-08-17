 Un ministru israelian cere „zeci de asasinate țintite” în fiecare noapte în Fâșia Gaza | adevarul.ro
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Un ministru israelian cere „zeci de asasinate țintite” în fiecare noapte în Fâșia Gaza

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Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, una dintre figurile ultranaționaliste ale coaliției premierului Benjamin Netanyahu, a declarat că Israelul ar trebui să efectueze în fiecare noapte zeci de „asasinate țintite” în Fâșia Gaza. El a cerut, totodată, revenirea coloniilor israeliene în enclavă și încurajarea plecării palestinienilor.

Itamar Ben-Gvir
Itamar Ben-Gvir FOTO: EPA-EFE

Declarațiile au fost făcute într-un podcast găzduit de Rom Braslavski, fost ostatic răpit în timpul atacului din 7 octombrie 2023 și ținut captiv în Gaza. Ben-Gvir și-a exprimat nemulțumirea față de reducerea operațiunilor militare israeliene din Fâșia Gaza și a spus că are o poziție diferită de cea a premierului Benjamin Netanyahu, scrie Mediafax.

„Cred că ar trebui făcute 30-40 de asasinate țintite pe noapte”, a declarat Ben-Gvir, potrivit potrivit Financial Times. Ministrul a mers mai departe, afirmând că operațiunile nu ar trebui să-i vizeze doar pe cei considerați o amenințare imediată. AP notează că acesta a folosit inclusiv o formulare prin care îi dezumaniza pe cei despre care vorbea.

Ben-Gvir este ministrul responsabil de poliția și sistemul penitenciar israelian, însă nu controlează armata israeliană și nu poate ordona operațiunile militare ale IDF în Gaza.

Ben-Gvir vrea colonii israeliene „în toată Gaza”

Ministrul ultranaționalist a reluat și una dintre cele mai controversate propuneri ale sale: reconstruirea coloniilor evreiești în Fâșia Gaza și plecarea unui număr cât mai mare de palestinieni din teritoriu.

Ben-Gvir a spus că își imaginează colonii israeliene nu doar în zona fostului bloc Gush Katif, ci „în toată Gaza”, pledând din nou pentru ceea ce el numește „încurajarea emigrării”. Coloniile israeliene din Gaza au fost evacuate și demolate în 2005, când Israelul s-a retras unilateral din interiorul enclavei.

Declarațiile vin într-un moment în care administrația președintelui american Donald Trump încearcă să avanseze implementarea unui plan de pace pentru Gaza. Emisarii americani au discutat în ultimele zile cu mediatorii din Egipt, Qatar și Turcia, iar planul prevede, între altele, dezarmarea Hamas, retragerea trupelor israeliene și o administrație palestiniană civilă pentru enclavă. Netanyahu a contestat însă unele dintre condițiile propuse și insistă că Hamas trebuie dezarmat înaintea unei retrageri israeliene.

Fostul ostatic i-a cerut să îl lase să participe la execuții

Un alt moment controversat al discuției a venit după ce Braslavski i-a cerut ministrului să îi permită să execute personal persoane care ar urma să fie condamnate la moarte pentru terorism. Ben-Gvir i-a răspuns că va face tot ce poate pentru ca solicitarea să devină realitate.

Partidul lui Ben-Gvir, Otzma Yehudit – Puterea Evreiască –, a susținut în ultimii ani introducerea pedepsei cu moartea pentru anumite infracțiuni de terorism. În ianuarie 2026, Ben-Gvir susținea din nou în Knesset că nu va accepta compromisuri asupra proiectului privind pedeapsa capitală.

Cine este Itamar Ben-Gvir

Itamar Ben-Gvir este una dintre cele mai radicale figuri ale dreptei israeliene și un aliat important al lui Benjamin Netanyahu. În 2007, el a fost condamnat în Israel pentru incitare rasistă și pentru sprijinirea unei organizații extremiste, iar de-a lungul carierei politice s-a opus constant creării unui stat palestinian și a susținut extinderea controlului israelian asupra teritoriilor palestiniene.

Pozițiile sale privind Gaza contrastează puternic cu eforturile diplomatice aflate în desfășurare. Armistițiul intrat în vigoare în octombrie 2025 a redus amploarea confruntărilor, dar atacurile nu au încetat complet. Potrivit Reuters, peste 1.250 de palestinieni au fost uciși de la intrarea în vigoare a armistițiului, în timp ce negocierile privind dezarmarea Hamas și retragerea Israelului rămân blocate.

Războiul a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în Israel și peste 250 au fost luate ostatice. Ofensiva israeliană lansată ulterior în Gaza a provocat zeci de mii de morți și o criză umanitară majoră. Israelul respinge acuzațiile potrivit cărora acțiunile sale ar constitui genocid și susține că operațiunile militare respectă dreptul internațional.

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