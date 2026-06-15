Critici la Ierusalim după acordul SUA-Iran. Înalt oficial israelian: „Nu suntem parte”

Acordul anunțat de Statele Unite și Iran pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu a fost întâmpinat cu critici în Israel, atât din partea unor membri ai guvernului, cât și a liderilor opoziției.

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a respins înțelegerea și a afirmat că Israelul nu este parte a acordului și nu este obligat să îl respecte.

„Acordul lui Trump nu ne obligă nimic. Nu suntem parte a acestui acord. El nu ne garantează securitatea”, a scris Ben Gvir pe Telegram, potrivit The Guardian.

Ministrul a susținut că Israelul trebuie să continue ofensiva împotriva Hezbollah și să păstreze controlul asupra teritoriilor cucerite în timpul conflictului.

„Nu trebuie să ne mulțumim cu nimic mai puțin decât dezmembrarea Hezbollah. Nu trebuie să ne retragem nici măcar un centimetru din teritoriile pe care soldații noștri le-au cucerit și curățat de infrastructură teroristă”, a afirmat acesta.

Opoziția îl critică pe Netanyahu

Reacții critice au venit și din partea opoziției israeliene.

Liderul partidului democrat, Yair Golan, l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu că a irosit rezultatele obținute de armata israeliană în timpul războiului.

Potrivit lui Golan, acordul negociat de administrația Trump lasă nerezolvate probleme esențiale legate de programul nuclear iranian și oferă un sprijin important regimului de la Teheran.

„Trump semnează un acord care trimite miliarde de dolari regimului ayatollahilor, lasă infrastructura nucleară intactă, păstrează amenințarea reprezentată de rachetele balistice și oferă o gură de oxigen regimului criminal de la Teheran”, a scris acesta pe platforma X, potrivit The Jerusalem Post.

Golan l-a acuzat direct pe Netanyahu pentru rezultatul negocierilor.

„Netanyahu este bun pentru Hamas. Netanyahu este bun pentru Iran. Netanyahu este bun pentru Hezbollah. Netanyahu nu este bun pentru Israel”, a afirmat liderul opoziției.

Acesta și-a încheiat mesajul spunând că înlocuirea actualului premier reprezintă „o necesitate existențială de securitate”.

Benny Gantz: Acordul pare un eșec strategic

La rândul său, liderul partidului Albastru și Alb, Benny Gantz, a avertizat că Israelul nu ar trebui să accepte limitări ale libertății sale de acțiune în Liban și nici retrageri care ar putea pune în pericol securitatea locuitorilor din nordul țării.

„În nicio circumstanță nu trebuie să acceptăm restricționarea libertății de acțiune a Israelului în Liban sau o retragere care să pună în pericol locuitorii din nord”, a transmis Gantz.

El a descris acordul aflat în pregătire drept „un eșec strategic”.

„Acordul care se conturează cu Iranul pare un eșec strategic care va obliga Israelul să ducă, în anii următori, lupte diplomatice, militare și juridice”, a afirmat liderul partidului Albastru și Alb.

Acordul dintre Statele Unite și Iran prevede, potrivit anunțurilor făcute de cele două părți, încetarea conflictului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale.

Documentul ar urma să fie semnat vineri, în Elveția. Totuși, multe dintre detaliile acordului nu au fost făcute publice, inclusiv cele legate de programul nuclear iranian, una dintre principalele teme ale negocierilor dintre Washington și Teheran.