Un camion care transporta aproximativ 21.000 de litri de lapte s-a răsturnat pe un drum național din districtul Tumakuru, în statul Karnataka, India. Accidentul s-a produs joi seară, pe o șosea de centură. Laptele urma să fie transportat de la Tumakuru la Mumbai. Marfa era evaluată la aproximativ 800.000 de rupii, echivalentul a aproximativ 40.000 de lei.

Oamenii au venit cu sticle, bidoane și alte recipiente. Foto: captură video X/@NewsArenaIndia

Șoferul camionului și ajutorul său au scăpat nevătămați după ce vehiculul a ieșit de pe traiectorie și s-a răsturnat, notează presa din India.

În urma impactului, mii de litri de lapte s-au revărsat pe carosabil, iar zona s-a transformat rapid într-o scenă neobișnuită.

Oamenii au venit cu sticle și bidoane

La scurt timp după accident, mai mulți localnici s-au adunat în zonă și au început să strângă laptele care se revărsa din cisternă.

Oamenii au venit cu sticle, bidoane și alte recipiente pentru a recupera cât mai mult din lapte.

Numărul mare de persoane adunate la fața locului a provocat aglomerație și haos temporar pe drumul național.

Directorul Tumakuru Milk Union, S.R. Gowda, și managerul subdiviziunii Sira, Girish, s-au deplasat la locul accidentului pentru a verifica situația și împrejurările în care s-a produs incidentul.

Autoritățile urmează să stabilească motivul pentru care șoferul a pierdut controlul asupra camionului.