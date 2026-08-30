Video Un camion cu 21.000 de litri de lapte s-a răsturnat în India. Localnicii au venit cu bidoanele
Un camion care transporta aproximativ 21.000 de litri de lapte s-a răsturnat pe un drum național din districtul Tumakuru, în statul Karnataka, India. Accidentul s-a produs joi seară, pe o șosea de centură. Laptele urma să fie transportat de la Tumakuru la Mumbai. Marfa era evaluată la aproximativ 800.000 de rupii, echivalentul a aproximativ 40.000 de lei.
Șoferul camionului și ajutorul său au scăpat nevătămați după ce vehiculul a ieșit de pe traiectorie și s-a răsturnat, notează presa din India.
În urma impactului, mii de litri de lapte s-au revărsat pe carosabil, iar zona s-a transformat rapid într-o scenă neobișnuită.
Oamenii au venit cu sticle și bidoane
La scurt timp după accident, mai mulți localnici s-au adunat în zonă și au început să strângă laptele care se revărsa din cisternă.
Oamenii au venit cu sticle, bidoane și alte recipiente pentru a recupera cât mai mult din lapte.
Numărul mare de persoane adunate la fața locului a provocat aglomerație și haos temporar pe drumul național.
Directorul Tumakuru Milk Union, S.R. Gowda, și managerul subdiviziunii Sira, Girish, s-au deplasat la locul accidentului pentru a verifica situația și împrejurările în care s-a produs incidentul.
Autoritățile urmează să stabilească motivul pentru care șoferul a pierdut controlul asupra camionului.