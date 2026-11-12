Un adolescent de 17 ani, din Australia, dat dispărut de șase zile într-o zonă împădurită și izolată a fost găsit în viață joi dimineață, 12 noiembrie. La operațiunile de căutare au participat câini de urmă, scafandri și elicoptere.

BBC scrie că William, al cărui nume de familie nu a fost făcut public, a dispărut vinerea trecută, 6 noiembrie, în timpul unei excursii cu cortul alături de un prieten, într-o zonă împădurită aflată la aproximativ 180 de kilometri est de Melbourne, în statul Victoria.

Temperaturile extrem de scăzute din timpul nopții au stârnit îngrijorări cu privire la starea adolescentului în vârstă de 17 ani.

La operațiunile de căutare au participat câini de urmă, scafandri și elicoptere.

Tânărul a fost găsit joi dimineață și s-a reîntâlnit cu familia sa, care a răsuflat ușurată. Acesta nu era rănit, însă rudele au glumit că va fi „pedepsit pentru tot restul vieții”.

Salvatorii l-au coborât cu troliul într-o zonă sigură, apoi i-au oferit o gogoașă și o sticlă cu apă, înainte de a-l transporta la spital pentru un control medical. Mama adolescentului, Elizabeth Barkley, le-a declarat jurnaliștilor că fiul său avea „doar câteva zgârieturi” și părea sănătos și în formă.

„Se simte bine, totul pare în regulă, este într-o stare de sănătate perfectă. A rămas într-un singur loc și a așteptat să fie salvat. Sunt extrem de fericită că este în viață”, a adăugat aceasta.

Polițiștii au declarat că salvatorii au fost copleșiți de emoție după ce l-au găsit pe adolescent în viață.

„Nu se întâmplă în fiecare zi”, a declarat Jason Benbow, inspector interimar în cadrul Poliției din Victoria. „Sunt sigur că are o poveste să ne spună în curând și suntem foarte curioși să o auzim”, a adăugat acesta.