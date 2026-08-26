 Un bărbat dispărut din 2022 a fost găsit, după patru ani, îngropat într-o pădure, în Vâlcea. Cine este suspectul arestat şi care ar fi motivul crimei | adevarul.ro
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Un bărbat dispărut din 2022 a fost găsit, după patru ani, îngropat într-o pădure, în Vâlcea. Cine este suspectul arestat şi care ar fi motivul crimei

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De când l-a dat dispărut, în august 2022, familia lui Vasile Marian Cica nu a mai știut nimic despre el. Între timp, ancheta s-a transformat într-un dosar de omor, după ce polițiștii au descoperit că bărbatul a fost ucis, iar trupul său ascuns într-o zonă împădurită din Vâlcea.

Vasile Marian Cica a fost ucis şi îngropat în pădure.
Vasile Marian Cica a fost ucis şi îngropat în pădure. Foto: Vocea Vâlcii

Vasile Marian Cica avea 35 de ani când a dispărut. Era născut în Sibiu și locuia în satul Streminoasa, comuna Crețeni, iar familia a anunțat dispariția în august 2022.

La început, cazul a fost cercetat ca o dispariție, însă, pe măsură ce polițiștii au strâns informații, au apărut indicii care i-au făcut să ia în calcul varianta unei crime. Astfel, la 9 aprilie 2025, Serviciul de Investigații Criminale Vâlcea a deschis din oficiu un dosar penal pentru omor, anchetatorii mergând pe ipoteza că bărbatul fusese ucis și că trupul său fusese ascuns.

Cercetările au dus, în cele din urmă, la o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa. Acolo, după patru ani, a fost identificat cadavrul bărbatului, iar polițiștii au continuat să verifice împrejurările în care acesta și-ar fi pierdut viața.

Potrivit probelor adunate de anchetatori, în vara anului 2022, fosta concubină a bărbatului, care are acum 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat. Acesta are în prezent 32 de ani și a devenit principalul suspect în dosar.

Polițiștii susțin că, într-una dintre nopțile din august 2022, bărbatul ar fi mers la locuința victimei. Potrivit anchetei, acolo ar fi avut loc atacul, iar victima ar fi fost lovită de mai multe ori cu un ciocan în zona capului. După aceea, trupul ar fi fost transportat și ascuns în zona împădurită de lângă Streminoasa.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul verii anului 2022, concubina victimei, în prezent în vârstă de 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat, în prezent în vârstă de 32 de ani. Într-una dintre nopțile lunii august 2022, bărbatul de 32 de ani s-ar fi deplasat la locuința victimei, unde ar fi ucis-o prin aplicarea mai multor lovituri cu un ciocan în zona capului. Ulterior, cadavrul victimei ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din proximitatea satului Streminoasa. În urma activităților complexe de cercetare desfășurate de polițiști, cadavrul victimei a fost identificat, fiind administrate probe cu privire la împrejurările în care ar fi fost săvârșită fapta”, au transmis reprezentanţii Poliției Vâlcea pentru vocea valcii.

La patru ani de la dispariția lui Vasile Marian Cica , poliţiştii au ajuns astfel la reţinerea principalului suspect. Bărbatul de 32 de ani a fost ridicat miercuri dimineață, 26 august 2026, și reținut pentru 24 de ore.

În timp ce ancheta continuă, acesta urmează să ajungă în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vâlcea, procurorii cerând arestarea sa preventivă.

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