 Semnal de alarmă în Orientul Mijlociu: Iranul își schimba conducerea și se pregătește de un război de lungă durată cu SUA | adevarul.ro
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Semnal de alarmă în Orientul Mijlociu: Iranul își schimba conducerea și se pregătește de un război de lungă durată cu SUA

Război în Orientul Mijlociu
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După șase luni de război, conducerea Iranului s-a regrupat în jurul unui nucleu dur format din generali și clerici care fac parte de mult timp din teocrația aflată la putere. Aceștia sunt pregătiți pentru o confruntare care s-ar putea prelungi cu SUA și sunt hotărâți să împiedice izbucnirea unor tulburări interne.

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Iranul se pregătește pentru un război lung cu SUA Foto: Shutterstock

Situația este cu totul diferită de speranțele inițiale ale președintelui american Donald Trump de a înlătura Republica Islamică și de afirmațiile sale ulterioare potrivit cărora „schimbarea regimului” a adus în prim-plan oficiali mai dispuși la compromis.

Noii lideri ai Iranului manifestă puțină încredere într-un eventual acord cu Trump, după ce au fost atacați de două ori în timp ce purtau negocieri, și s-ar putea pregăti pentru un nou atac odată ce SUA își refac stocurile de interceptori, notează AP.

De asemenea, aceștia au amenințat că vor intensifica războiul, în condițiile în care blocada americană continuă, iar planurile lui Trump privind noi sancțiuni amenință să sufoce economia deja grav afectată a Iranului.

„Dacă (Trump) vrea să facă ceva, vom riposta într-un mod seismic”, a declarat weekendul trecut noul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei. Într-o postare pe X, acesta a afirmat că „dacă războiul economic continuă, nici măcar o picătură de petrol nu va mai fi exportată” din Golful Persic.

Iranul este hotărât să înăbușe orice tulburare internă

Numirea lui Rezaei a făcut parte dintr-un set recent de decrete emise de liderul suprem, ayatolahul Mojtaba Khamenei, prin care a fost stabilită oficial noua conducere de vârf a Iranului, inclusiv ocupanții principalelor funcții militare. Tatăl lui Khamenei și o mare parte dintre membrii eșaloanelor superioare ale conducerii au fost uciși în campania de bombardamente lansată de SUA și Israel pe 28 februarie.

Poate cel mai grăitor indiciu este numirea noului șef al Basij, forța de voluntari a Gărzii Revoluționare care acționează pe străzi și care a jucat un rol major în reprimarea protestelor naționale din ianuarie, în timpul cărora au fost ucise mii de persoane. Funcția i-a revenit lui Hossein Taeb, un cleric ultraconservator și fost șef al serviciilor de informații, care a condus una dintre primele mari represiuni împotriva protestelor, în 2009.

Numirea sa este considerată un semnal că liderii iranieni sunt hotărâți să prevină izbucnirea unor noi tulburări, în timp ce nemulțumirea față de situația economică se extinde.

Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a mai fost văzut în public și nici nu a apărut în înregistrări video sau audio de când atacurile israeliene l-au ucis pe tatăl său, ayatolahul Ali Khamenei, care fusese liderul suprem al Iranului timp de aproximativ 37 de ani. Se crede că tânărul Khamenei a fost rănit în urma atacurilor. Absența sa din spațiul public ar putea reflecta nivelul ridicat de securitate care îl înconjoară, întrucât este probabil o țintă a Israelului, sau gravitatea rănilor suferite.

Liderul suprem se înconjoară de aliați ultraconservatori

Prin numirile anunțate pe 11 și 12 august, Khamenei s-a înconjurat de aliați personali de lungă durată, precum Rezaei și Taeb.

Aceștia sunt „un grup restrâns de ofițeri superiori în vârstă, care au servit împreună în ultimele decenii”, a declarat Sascha Bruchmann, analist în cadrul biroului pentru Orientul Mijlociu al Institutului Internațional pentru Studii Strategice din Bahrain.

Rezaei, în vârstă de 71 de ani, a condus Garda Revoluționară paramilitară în anii săi de formare, pe parcursul întregului război dintre Iran și Irak, din 1980 până în 1988, și până în 1997. El a candidat de mai multe ori la președinție, începând din 2009, ca reprezentant al taberei ultraconservatoare.

Generalul de brigadă Ahmad Vahidi, în vârstă de 68 de ani, a fost confirmat în funcția de șef al Gărzii Revoluționare, unde ocupa funcția de comandant interimar după ce predecesorul său a fost ucis împreună cu ayatollahul Ali Khamenei. Au fost confirmați în funcții și comandantul interimar al forțelor navale ale Gărzii, generalul Ali Ozmaei, precum și șeful Statului Major al forțelor armate, generalul Ali Abdollahi.

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Bruchmann, care a subliniat că Rezaei i-a fost comandant lui Vahidi timp de mulți ani, a declarat că accentul pare să fie pus pe asigurarea unității. „Pare să fie vorba despre coeziune internă, prin cooptarea oamenilor din nucleul dur în cercul restrâns al puterii”, a spus el.

Tabăra moderată cere reținere din cauza problemelor economice

Homayoun Falakshahi, principalul analist pe probleme petroliere al companiei globale de informații comerciale Kpler, a scris că numirile lui Rezaei și Vahidi indică „o influență mai mare pentru oficialii asociați unei poziții mai dure”.

Totuși, escaladarea nu este inevitabilă, iar Iranului i-ar putea fi dificil „să escaladeze suficient pentru a restabili descurajarea fără a provoca o ripostă care să-i înrăutățească situația”, a spus el.

Un acord de încetare a focului încheiat în iunie s-a destrămat rapid pe fondul schimburilor de lovituri. Iranul a cerut deblocarea unor active în valoare de miliarde de dolari, prevăzută în cadrul acordului, precum și acordarea unei autorități formale asupra Strâmtorii Ormuz.

Președintele Masoud Pezeshkian este una dintre cele mai importante voci care pledează în continuare pentru o soluție negociată. Aliații săi susțin că Iranul riscă să-și supraestimeze poziția continuând războiul în timp ce economia sa se deteriorează.

„Ar fi mai bine să punem capăt războiului, întrucât astăzi ne bucurăm de putere și demnitate, iar întreaga lume ne-a recunoscut victoria, în timp ce SUA sunt detestate”, a declarat Pezeshkian săptămâna trecută. El a apărat, de asemenea, acordul de încetare a focului din iunie în fața acuzațiilor formulate de ultraconservatori potrivit cărora Iranul ar fi făcut prea multe concesii.

Spre deosebire de ultraconservatorii care resping orice negociere, Rezaei a lăsat deschisă posibilitatea unui acord, dacă SUA renunță la poziția actuală. Luni, acesta i-a transmis mediatorului pakistanez, generalul Asim Munir, că SUA ar trebui „să-și schimbe atitudinea și să ia măsuri concrete pentru aplicarea condițiilor” acordului de încetare a focului.

Analistul politic Ahmad Zeidabadi, cu sediul la Teheran, a declarat că există „diferențe serioase cu privire la direcția pe care trebuie să o urmeze țara în viitor”.

Ultraconservatorii se opun normalizării relațiilor cu SUA deoarece „supraviețuirea lor depinde de existența conflictului și a ostilității”, a scris el în ziarul Hammihan, care îl susține pe Pezeshkian.

Basij este condus de o figură puternică

Până în prezent, nu există semne ale unor noi proteste, chiar dacă iranienilor le este din ce în ce mai greu să își permită produsele de bază.

Numirea lui Taeb în fruntea Basij indică faptul că liderii iranieni vor să prevină orice posibilă izbucnire a unor tulburări „înainte ca aceasta să se manifeste”, a spus Bruchmann. „Numirea unei persoane cu experiență în domeniul informațiilor la conducerea celor care ar urma să reprime protestele are sens”, a adăugat el.

Taeb, un cleric în vârstă de 63 de ani, a condus Basij atunci când forța a jucat un rol-cheie în reprimarea protestelor de amploare izbucnite în 2009 împotriva realegerii președintelui ultraconservator Mahmoud Ahmadinejad. Zeci de persoane au fost ucise.

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La scurt timp după aceea, Taeb a fost numit șef al structurii de informații a Gărzii Revoluționare. El a condus această agenție timp de aproape 13 ani, până când a fost înlăturat în 2022, într-o remaniere despre care s-a relatat că a avut loc în urma succeselor obținute de serviciile de spionaj israeliene.

Basij coordonează o rețea națională de voluntari care mențin o prezență pe străzi, în instituțiile guvernamentale și în centrele culturale, cu scopul de a asigura loialitatea și puritatea ideologică în cadrul teocrației iraniene.

În decretul prin care l-a numit pe Taeb, Khamenei i-a ordonat să consolideze prezența Basij în viața socială a Iranului, să utilizeze noile tehnologii și să „promoveze Basij în întreaga lume împotriva aroganței sionisto-americane”, ceea ce sugerează că gruparea ar putea începe să dezvolte legături cu aliații Iranului din străinătate.

Basij și-a intensificat prezența în timpul războiului, iar ultraconservatorii au organizat mitinguri nocturne la Teheran și în alte orașe, mobilizând sprijinul populației și intimidându-i pe cei care ar putea manifesta disidență. Nu este clar în ce mod va spori Taeb rolul forței, însă, într-un discurs recent, el a părut să sugereze o intensificare a controlului asupra societății.

El a avertizat că presiunile economice exercitate de SUA urmăresc să creeze diviziuni în interiorul Iranului. „Dacă moscheea devine centrul cartierului, națiunea își va proteja unitatea, ceea ce va constitui un factor de descurajare mai puternic decât orice rachetă.”

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