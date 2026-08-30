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Analiză Venezuela vrea afară din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol. Cum poate schimba piața mondială

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Venezuela analizează posibilitatea de a părăsi Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) într-o evoluție care ar pune presiune suplimentară asupra organizației. Venezuela este unul dintre cele cinci state care au fondat OPEC în 1960.

Sonde de petrol la răsărit
Venezuela analizează retragerea din OPEC Foto: arhivă

Discuțiile au loc însă într-un moment în care OPEC încearcă să își mențină controlul asupra producției și prețurilor petrolului, în timp ce mai mulți producători își urmăresc tot mai agresiv propriile obiective de producție, potrivit Bloomberg.

Pentru Venezuela, apartenența la OPEC trebuie evaluată în raport cu planurile de relansare a industriei petroliere. Țara deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, însă producția este mult sub nivelurile istorice după ani de sancțiuni, subinvestiții și degradarea infrastructurii.

O eventuală creștere semnificativă a producției ar putea pune Caracasul în situația de a alege între respectarea cotelor OPEC și dezvoltarea cât mai rapidă a industriei petroliere.

Trump vrea petrolul Venezuelei

Discuțiile despre o eventuală retragere a Venezuelei din OPEC au loc în paralel cu apropierea dintre Caracas și Washington și cu planurile administrației Trump pentru industria petrolieră venezueleană.

Reuters relata joi că administrația americană negocia accesul pe termen lung la petrolul venezuelean și investiții ale companiilor americane în industria locală.

Vineri, Donald Trump a anunțat că Statele Unite au obținut controlul majoritar asupra unor rezerve venezuelene dovedite de peste 65 de miliarde de barili. Potrivit Reuters, planul presupune investiții private americane de aproape 100 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea a 17 zăcăminte. Detaliile acordului și cadrul juridic al acestuia nu sunt încă pe deplin clare.

Administrația americană urmărește creșterea producției de petrol a Venezuelei și extinderea participării companiilor americane în sectorul energetic al țării.

Pentru Venezuela, investițiile americane ar putea permite relansarea unor câmpuri petroliere care au funcționat mult sub capacitatea lor.

O eventuală creștere a producției ar modifica și relația țării cu OPEC. Cu cât producția venezueleană crește, cu atât mai importantă devine limita impusă de cotele organizației.

Venezuela nu este singura țară care s-a îndepărtat de OPEC

Emiratele Arabe Unite au părăsit OPEC în mai 2026, după ce și-au mărit capacitatea de producție și au urmărit o strategie energetică proprie.

Retragerea UAE a redus numărul membrilor organizației și a eliminat unul dintre producătorii cu o capacitate importantă de creștere a producției.

Venezuela ar fi al doilea membru care părăsește organizația într-un interval scurt.

Efectul imediat asupra pieței ar fi limitat, având în vedere nivelul actual al producției venezuelene. Țara produce mult sub potențialul său, iar industria are nevoie de investiții masive pentru a reveni la nivelurile de acum două decenii.

Pe termen lung, situația este diferită. Venezuela deține rezerve uriașe și poate redeveni un producător important dacă investițiile în extracție, rafinare și infrastructură vor crește.

Producătorii din afara OPEC câștigă teren

OPEC se confruntă în același timp cu creșterea producției din afara organizației.

Statele Unite au devenit unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume. Brazilia și Guyana și-au majorat rapid producția în ultimii ani, iar noi proiecte offshore urmează să intre în exploatare.

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Creșterea producției din afara OPEC limitează efectul reducerilor de producție ale cartelului.

Atunci când OPEC reduce oferta pentru a susține prețurile, producătorii din afara organizației pot ocupa o parte din piața eliberată.

Această evoluție complică respectarea cotelor în interiorul OPEC. Statele care își limitează producția renunță la venituri și la cotă de piață, în timp ce producătorii din afara organizației pot continua să își majoreze exporturile.

Piața petrolului este mai fragmentată

OPEC și-a construit influența într-o perioadă în care producătorii din Orientul Mijlociu aveau o pondere dominantă în oferta mondială.

Structura pieței s-a schimbat între timp.

Producția americană a crescut puternic, Brazilia și Guyana au devenit producători importanți, iar dezvoltarea tehnologiilor de extracție a permis exploatarea unor resurse care anterior erau mai greu de accesat.

În paralel, structura cererii se modifică.

Vehiculele electrice reduc consumul de carburanți în unele piețe, iar China își transformă rapid sectorul transporturilor. Petrolul rămâne însă esențial pentru transport, industrie și petrochimie, astfel încât cererea mondială continuă să fie ridicată.

Ritmul de creștere al cererii este însă mai lent decât în perioadele de expansiune rapidă ale economiei mondiale.

O Venezuela în creștere ar putea schimba echilibrul

Producția venezueleană se află în prezent la un nivel redus în raport cu rezervele țării.

Relansarea industriei ar necesita investiții în extracție, infrastructură, conducte, terminale și rafinării. Companiile americane pot furniza o parte din capitalul și tehnologia necesare, iar administrația Trump susține revenirea producției venezuelene.

Dacă producția va crește semnificativ, Venezuela ar putea reveni pe piața mondială cu volume mai mari de petrol.

O țară aflată într-un astfel de proces are un interes direct în creșterea exporturilor și a veniturilor. Respectarea unor limite de producție stabilite de OPEC poate deveni mai dificilă în acest context.

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Potrivit Bloomberg, discuțiile privind retragerea Venezuelei au avut loc inclusiv în contextul aprofundării relațiilor cu Statele Unite.

Ce înseamnă pentru prețul petrolului

O eventuală retragere a Venezuelei nu ar produce singură o schimbare majoră a prețului petrolului. Producția actuală a țării este prea redusă pentru ca ieșirea din OPEC să modifice semnificativ oferta mondială.

Efectul ar putea fi mai important dacă retragerea ar fi urmată de o creștere rapidă a producției.

Mai mult petrol venezuelean pe piața mondială ar însemna o ofertă suplimentară. Dacă producția ar crește într-un moment în care cererea mondială încetinește, presiunea asupra prețurilor ar fi mai mare.

În același timp, o creștere a producției Venezuelei ar putea reduce cota de piață a altor producători. Acesta este unul dintre motivele pentru care disciplina producției rămâne esențială pentru OPEC. Reducerile de producție sunt eficiente doar dacă sunt respectate de membrii organizației și dacă oferta din afara cartelului nu crește suficient pentru a le compensa.

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