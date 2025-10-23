Trump: Xi Jinping poate avea „o mare influență asupra lui Putin” în privința războiului din Ucraina

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că liderul chinez Xi Jinping ar putea exercita „o mare influență asupra omologului său rus, Vladimir Putin”, în vederea unei eventuale soluționări a conflictului din Ucraina. Declarația a fost făcută la Casa Albă, în timpul unei întâlniri în Biroul Oval cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Cred că el poate avea o mare influenţă asupra lui Putin”, a spus Trump în fața presei, subliniind că acest subiect va fi abordat la întâlnirea sa cu liderul de la Beijing, programată în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care va avea loc în Coreea de Sud.

„Cred că poate avea o mare influenţă. Iar noi vom vorbi cu siguranţă despre Rusia şi despre Ucraina”, a adăugat președintele american, potrivit News.ro.

Întâlnirea de la APEC va fi prima între Trump și Xi Jinping de la revenirea liderului republican la Casa Albă, în luna ianuarie.

Relațiile comerciale, un alt punct sensibil

Pe lângă subiectele geopolitice, Trump a precizat că se așteaptă și la un progres în relațiile economice dintre Statele Unite și China.

„Cred că vom încheia un acord”, a afirmat el, minimizând decizia recentă a Beijingului de a restrânge exporturile de pământuri rare, pe care a descris-o drept o simplă „perturbare”.

Tensiunile comerciale dintre cele două mari economii ale lumii s-au intensificat în ultimele săptămâni, după ce China a anunțat înăsprirea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare și a tehnologiilor necesare pentru rafinarea acestora.