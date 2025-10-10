Donald Trump amenință că nu se mai întâlnește cu președintele Xi Jinping. „Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!”

Președintele american Donald Trump a amenințat că nu se va mai întâlni cu liderul chinez Xi Jinping, acuzând Beijingul de „ostilitate economică” după ce China a anunțat noi restricții la exporturile de metale rare, esențiale pentru industria globală de tehnologie.

Criza diplomatică dintre Washington și Beijing pare să se adâncească, după ce președintele american Donald Trump a declarat vineri, 10 octombrie, că ia în calcul anularea întâlnirii programate cu președintele Xi Jinping, după ce autoritățile chineze au impus noi reguli privind exporturile de metale rare, materii prime esențiale pentru producția de cipuri, baterii și tehnologii avansate.

Într-o postare amplă pe rețelele sociale, liderul de la Casa Albă a acuzat China că încearcă să „controleze lumea” prin monopolul asupra acestor resurse critice.

„Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China! Aceștia devin foarte ostili și trimit scrisori țărilor din întreaga lume (...). Nu se poate permite Chinei să țină lumea captivă, dar se pare că acesta a fost planul lor de ceva vreme”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

El a mai susținut că această decizie a Beijingului „a luat prin surprindere toate statele lumii libere” și că Statele Unite sunt pregătite să răspundă economic.

„Una dintre politicile pe care le luăm în calcul în acest moment este o creștere masivă a tarifelor vamale pentru produsele chinezești care intră în Statele Unite. Există multe alte contramăsuri aflate în discuție”, a amenințat liderul de la Casa Albă.

Piețele reacționează la declarațiile președintelui

După mesajele publicate de Trump, indicele S&P 500 a scăzut cu 1,4%, iar bursele asiatice au înregistrat pierderi semnificative, investitorii temându-se de reluarea războiului comercial dintre cele două puteri.

China, pe de altă parte, a anunțat și o anchetă antimonopol împotriva companiei americane Qualcomm, ceea ce ar putea afecta achiziția acesteia de către un alt producător de cipuri. Totodată, Beijingul intenționează să introducă noi taxe portuare pentru navele cu legături cu SUA, inclusiv cele operate de firme americane.

„Devine foarte clar că Beijingul joacă dur. Însă reacția administrației Trump ar putea fi mult mai dură decât se așteaptă China”, a comentat un oficial american.

„Nu mai am niciun motiv să mă întâlnesc cu Xi”

Donald Trump a subliniat că relația cu China a fost una „foarte bună” în ultimele luni, dar că această nouă „ostilitate comercială” schimbă complet contextul.

„Urma să mă întâlnesc cu președintele Xi peste două săptămâni, la APEC, în Coreea de Sud, dar acum se pare că nu mai există niciun motiv să o fac”, a declarat liderul american.

„Nu am vorbit cu președintele Xi, pentru că nu aveam niciun motiv să o fac. A fost o adevărată surpriză, nu doar pentru mine, ci pentru toți liderii lumii libere”, a adăugat Trump.

El a sugerat că această mișcare a Chinei nu este o coincidență, menționând momentul în care SUA anunțase un acord de pace istoric în Orientul Mijlociu.

„Scrisorile chinezești au fost deosebit de nepotrivite, având în vedere că aceasta era ziua în care, după trei mii de ani de haos, există pace în Orientul Mijlociu. Mă întreb dacă momentul ales a fost o coincidență”, a mai scris Donald Trump pe Truth.

„Relația noastră cu China în ultimele șase luni a fost una foarte bună, ceea ce face ca această mișcare comercială să fie și mai surprinzătoare. Am simțit întotdeauna că stau la pândă și, acum, ca de obicei, s-a dovedit că am avut dreptate! Nu se poate permite Chinei să țină lumea «captivă», dar se pare că acesta a fost planul lor de ceva vreme, începând cu «magneții» și alte elemente pe care le-au acumulat în tăcere, ajungând într-o poziție de monopol, o mișcare destul de sinistră și ostilă, ca să spunem puțin”, şi-a manifestat Donald Trump nemulţumirea.

„Beijingul testează limitele Washingtonului”

Analiștii politici cred că Beijingul folosește tactici de presiune economică înaintea viitoarelor discuții comerciale. Jonathan Czin, expert în China și membru al Brookings Institution, consideră că președintele Xi „încearcă să preia inițiativa”.

„Acțiunile recente ale lui Xi sunt o încercare clară de a influența negocierile cu SUA. Administrația Trump este nevoită să reacționeze la aceste provocări pe măsură ce apar”, a explicat Jonathan Czin.

El a adăugat că Beijingul nu se teme de represalii americane: „China a învățat din rundele anterioare de tarife că are o capacitate mai mare de a rezista economic. Din perspectiva lor, administrația Trump a clipit prima”.

Un nou val de tensiuni economice globale

Conflictul dintre SUA și China privind comerțul și resursele strategice a reizbucnit după o perioadă de relativă detentă. În ultimele luni, cele două state conveniseră să reducă tarifele reciproce și să reia discuțiile despre TikTok, achizițiile agricole și comerțul cu tehnologie avansată.

Însă noile restricții impuse de China asupra metalelor rare, vitale pentru industrii precum auto, apărare și energie verde, ar putea reconfigura din nou piețele mondiale.

„Deși poate fi dureros, în cele din urmă va fi un lucru foarte bun pentru SUA”, a mai scris Donald Trump. „Vom contracara fiecare mișcare a Chinei cu una dublă. A sosit momentul”, a punctat el.