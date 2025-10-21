SUA şi Australia au semnat un acord privind exploatarea pământurilor rare

SUA şi Australia au semnat luni un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe această piaţă, relatează BBC.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că acordul va sprijini o serie de proiecte „gata de implementare” în valoare de 8,5 miliarde de dolari (13 miliarde de dolari australieni; 6,3 miliarde de lire sterline), care vor extinde capacităţile de exploatare şi prelucrare ale ţării sale, potrivit news.ro.

Acesta prevede investiţii de 1 miliard de dolari din partea celor două ţări în proiecte din SUA şi Australia în următoarele şase luni, potrivit unui text-cadru.

SUA şi Australia lucrează la aceste probleme încă din primul mandat al lui Trump. Albanese a subliniat însă că acest ultim acord va duce parteneriatul la „un nivel superior”.

China controlează în prezent aproximativ 70% din exploatarea minereurilor rare şi 90% din prelucrarea materialelor, esențiale pentru produse din toate industriile, de la echipamente de apărare la cipuri de computer şi maşini.

Luni, preşedintele SUA, Donald Trump, a menționat și acordul Aukus încheiat între Australia, SUA şi Marea Britanie privind submarinele, subliniind că acesta „merge înainte la viteză maximă”.

La începutul acestui an, acordul a ajuns în centrul atenţiei după ce administraţia Trump a anunțat că vor fi reexaminate anumite detaliile pentru a se asigura că acesta se încadrează în agenda „America First”, suscitând îngrijorări cu privire la faptul că Australia ar putea să nu fie în măsură să cumpere submarine americane pentru a-şi înlocui flota învechită.

Întrebat dacă Australia va primi submarinele, președintele american a răspuns: „Le vor primi”.