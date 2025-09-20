Trump a discutat cu Xi Jinping despre încheierea războiului din Ucraina

Președintele american Donald Trump a oferi vineri detalii despre convorbirea telefonică pe care a avut-o cu omologul său chinez Xi jinping. Printre subiectele discutate au fost și eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a anunțat și că cei doi lideri au convenit să se întâlnească la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific din Coreea de Sud, în octombrie.

„Tocmai am încheiat o convorbire foarte productivă cu președintele chinez Xi. Am făcut progrese în multe chestiuni foarte importante, inclusiv comerțul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea acordului TikTok”, a scris Trump.

Trump a adăugat că intenționează să viziteze China la începutul anului viitor și să-l invite la rândul său pe omologul său chinez în SUA, „la momentul potrivit”.

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un i s-au alăturat lui Xi Jinping la Beijing, pe 3 septembrie, pentru o paradă militară de amploare ce a marcat cea de-a 80-a comemorare a capitulării Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, amintește publicația ucraineană.

În ciuda apelurilor publice ale lui Xi la pace, Kievul a acuzat Beijingul că susține direct efortul de război al Moscovei și că oferă o gură de oxigen economică vitală pentru Rusia.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri China că furnizează Rusiei bunuri cu dublă utilizare, civilă și militară. Beijingul respinge aceste afirmații.

Donald Trump a cerut membrilor NATO să impună sancțiuni Chinei

Donald Trump declara în urmă cu o săptămână că este dispus să impună sancțiuni Moscovei, dar cu condiția ca aliații NATO să oprească cu totul achizițiile de petrol rusesc și să implementeze propriile sancțiuni.

De asemenea, el a sugerat ca membrii alianței transatlantice să ia în considerare impunerea unor tarife de între 50% și 100% Chinei pentru achizițiile sale de petrol rusesc, ca o modalitate de a forța încheierea războiului.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate națiunile NATO vor fi convenit și vor începe să facă același lucru și când toate națiunile NATO vor înceta să CUMPERE PETROL DIN RUSIA”, scria el pe rețeaua sa Truth Social, calificând aceste achizții de unele state membre ale Alianței drept „șocantă”.

„Dacă NATO face ce spun, războiul se va termina repede, iar toate acele vieți vor fi salvate! Dacă nu, nu faceți decât să-mi irosiți timpul, precum și timpul, energia și banii Statelor Unite”, a continuat el.

Turcia, membră NATO, este al treilea cel mai mare cumpărător de produse petroliere rusești, după China și India, potrivit Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat. Printre alți membri NATO care achiziționează petrol rusesc se numără Ungaria și Slovacia, amintește The Guardian.