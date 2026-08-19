Administrația Trump, acuzată că încearcă să intimideze Curtea Penală Internațională. SUA au impus sancțiuni împotriva președintei CPI

Marți, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a doi membri de rang înalt ai Curții Penale Internaționale (CPI), despre care instanța a afirmat că „subminează statul de drept”.

Sancțiunile SUA împotriva unor membri de vârf ai Curții Penale Internaționale „subminează statul de drept”, a declarat marți Curtea într-un comunicat, după ce Washingtonul a impus măsuri împotriva președintei acesteia, potrivit AFP, citată de France24.

„Atunci când actorii din sistemul judiciar sunt amenințați pentru că aplică legea, însăși ordinea juridică internațională este pusă în pericol”, se arată într-un comunicat al Curții Penale transmis jurnaliștilor, scrie Mediafax.

Această măsură reprezintă cea mai recentă ofensivă a administrației Trump împotriva curții cu sediul la Haga, care a fost înființată în 2002 de comunitatea internațională pentru a judeca crimele de război, genocidul și crimele împotriva umanității.

Marți dimineață, SUA au impus sancțiuni împotriva președintei CPI, japoneza Tomoko Akane, în cadrul campaniei sale împotriva acestui organism pe care îl acuză de „politizare”.

Washingtonul a impus, de asemenea, sancțiuni și împotriva avocatului principal al CPI, Abdoulaye Seye, originar din Senegal.

„Măsurile îndreptate împotriva judecătorilor, procurorilor și personalului care lucrează pentru îndeplinirea mandatului conferit CPI de către state subminează statul de drept”, a transmis instanța de la Haga.

Curtea, cu sediul la Haga, a declarat că rămâne „neclintită” și „susține cu fermitate personalul său și victimele unor atrocități inimaginabile”.

Statele Unite, care nu fac parte din tratatul internațional prin care a fost înființată Curtea Penală Internațională, au impus deja sancțiuni împotriva mai multor funcționari ai instanței.

Acestora li se interzice intrarea pe teritoriul SUA, dar și plata unor tranzacții în sistemul financiar american.

Demersul sancționării funcționarilor CPI vine ca reacție la anchetele curții ce vizează Israelul, țară care este aliată a SUA. În 2024, curtea a emis un mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, cu privire la războiul din Gaza.