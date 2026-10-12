 Înainte de acordul pe motorină, SUA ar fi propus Rusiei un pachet economic uriaș pentru încetarea focului, potrivit New York Times | adevarul.ro
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Înainte de acordul pe motorină, SUA ar fi propus Rusiei un pachet economic uriaș pentru încetarea focului, potrivit New York Times

Război în Ucraina
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Administrația Trump ar fi propus deblocarea unor active rusești înghețate, o tranzacție cu activele Lukoil și reluarea exporturilor de potasiu din Belarus. Oficialii ucraineni spun că au fost surprinși de amploarea ofertei.

Rolurile-cheie le-au avut Jared Kushner și Steve Witkoff
Rolurile-cheie le-au avut Jared Kushner și Steve Witkoff

Administrația președintelui american Donald Trump a propus Moscovei mai multe stimulente economice importante, pentru a obține de la Rusia cel puțin o încetare limitată a focului, fie în privința infrastructurii energetice, fie în Marea Neagră. Informația apare în The New York Times, care citează oficiali familiarizați cu negocierile confidențiale.

Potrivit publicației, propunerile au apărut la sfârșitul lui septembrie, când administrația a lansat o nouă filieră diplomatică pe marginea Adunării Generale a ONU. Rolurile-cheie le-au avut Jared Kushner și Steve Witkoff.

Oficialii ucraineni au fost surprinși, scrie NYT, de amploarea concesiilor economice pe care partea americană era pregătită să le ofere Moscovei.

Active înghețate

Una dintre propuneri a fost deblocarea a miliarde de dolari din activele suverane rusești înghețate în Occident.

Banii ar fi urmat să fie transferați Rusiei nu după îndeplinirea acordurilor privind armistițiul, ci ca stimulent prealabil, pentru ca Moscova să accepte măcar o încetare parțială a focului.

Ideea fusese discutată și anul trecut. Într-o variantă anterioară, era vorba de o posibilă deblocare de până la 100 de miliarde de dolari pentru Rusia.

Nu este vorba de toate rezervele rusești înghețate. După invazia la scară largă, țările occidentale au blocat active ale Băncii Centrale a Rusiei de circa 300 de miliarde de dolari, în cea mai mare parte aflate în Europa.

Activele Lukoil

Al doilea stimulent a fost o tranzacție de miliarde de dolari cu activele internaționale ale companiei petroliere rusești Lukoil.

Potrivit NYT, americanii au revenit la un plan de vânzare a unei părți din aceste active către un grup de investitori din Orientul Mijlociu. Printre potențialii participanți se aflau oameni de afaceri care avuseseră anterior legături de afaceri cu familiile sau companiile lui Kushner și Witkoff.

Este vorba de un portofoliu amplu de active Lukoil: câmpuri petroliere, rafinării și rețele de benzinării din mai multe țări. La tranzacție ar fi putut participa investitori din Qatar și Emiratele Arabe Unite, precum și entități americane. Pentru ca planul să fie pus în practică, Washingtonul ar fi trebuit să relaxeze sancțiunile aplicabile.

Potasiul belarus

A treia propunere economică a Washingtonului a fost reluarea exporturilor de potasiu din Belarus.

Witkoff și Kushner s-au întors la o inițiativă americană pregătită anterior, care ar fi permis Belarusului, cel mai apropiat aliat al Rusiei, să exporte din nou îngrășăminte pe bază de potasiu.

Poziția Kievului

Kievul nu a respins categoric aceste propuneri, scrie publicația, dar a cerut măsuri de siguranță. Ucraina a propus ca, în cazul deblocării activelor rusești, o sumă similară să primească și ea, iar încălcarea oricărui armistițiu să atragă automat asistență militară suplimentară.

Acordul privind motorina

Până la urmă, pe 9 octombrie, Trump a anunțat că SUA vor permite Rusiei livrări mari de motorină pe piața americană și pe cea globală.

Zelenski a criticat decizia, numind poziția SUA ca fiind slabă. El a spus că permisiunea de a exporta produse petroliere rusești va duce la cheltuirea pe arme a fiecărui miliard de dolari suplimentar câștigat de ruși din exporturi, ceea ce îi va permite lui Putin să continue războiul.

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