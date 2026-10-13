Acordul Trump-Rusia privind motorina și consecințele lui

Donald Trump intenționează să permită achiziționarea de motorină rusească. Din ce motiv a luat președintele SUA această decizie controversată? Și ce ar trebui să facă Ucraina? DW a discutat cu experți.

Un panou care indică prețurile ridicate ale combustibilului la benzinăriile americane Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Acordul privind motorina încheiat între președintele SUA, Donald Trump, și șeful statului rus, Vladimir Putin, a stârnit nemulțumire în Ucraina. În temeiul acestuia, Moscova are dreptul de a livra motorină rusească pe piețele mondiale. Potrivit site-ului american de știri Axios, aceasta ar constitui o reacție la faptul că Kievul nu dă curs solicitărilor Washingtonului de a înceta atacurile asupra rafinăriilor din Rusia. Trump a declarat, în plus, că a venit momentul ca Ucraina "să aibă un nou lider, care ar putea încheia un acord".

Acordul privind vânzarea de motorină a fost anunțat în timp ce la Miami se desfășurau discuții între reprezentanți ucraineni, americani și europeni. "Cred că echipa noastră este folosită abuziv doar drept paravan. Acest lucru nu este, în mod cert, corect", a declarat la scurt timp după aceea, în fața jurnaliștilor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a calificat hotărârea lui Trump drept "o decizie slabă a unor parteneri puternici".

De la Biroul Oval la Miami

Nu asistăm defel la prima criză în relația Kievului cu administrația Trump. În februarie 2025, în Biroul Oval, după icidentul de la Casa Albă, a urmat o suspendare a livrărilor de armament și a sprijinului de natură informativă. Potrivit relatărilor din presă, trimișii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar fi amenințat din nou, în cursul discuțiilor de la Miami, cu suspendarea schimbului de informații, invocând atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Reprezentanții SUA au contestat această versiune.

Disputa din Biroul Oval din februarie 2025 dintre Volodimir Zelenski, Donald Trump și JD Vance Foto: Jim Lo Scalzo/UPI Photo/IMAGO





Cu toate acestea, situația actuală se aseamănă cu disputa de atunci de la Casa Albă, afirmă, într-o discuție cu DW, Mîhailo Honciar, de la Centrul Ucrainean de Studii Globale "Strategia XXI". Ucrainenii nu au însă niciun motiv să intre acum în panică. "Anul trecut au existat amenințări și întreruperi ale furnizării de informații, precum și blocaje în livrările de armament. Apoi americanii au realizat cât de mult îi afectează pe ei înșiși și au reluat totul, chiar dacă fără tragere de inimă".

Caută Trump un "țap ispășitor"?

Toți experții intervievați de DW observă o legătură între gesturile amenințătoare ale lui Trump la adresa Ucrainei și alegerile la jumătatea mandatului din SUA, care vor avea loc la 3 noiembrie. În urma alegerilor vor fi reînnoite toate mandatele din Camera Reprezentanților și o parte a Senatului, prin rotație. Ivan Us, de la Institutul Național de Studii Strategice din Kiev, se așteaptă la o înfrângere răsunătoare a republicanilor. Principalul motiv îl constituie prețurile ridicate ale carburanților.

"Donald Trump vrea cu orice preț să distragă atenția de la faptul că prețurile ridicate sunt legate de războiul său cu Iranul și de problemele din Strâmtoarea Ormuz. Pentru aceasta are nevoie de un țap ispășitor. Iar el a decis că acesta este Ucraina", subliniază expertul.

Mîhailo Honciar consideră că acordul încheiat de Trump cu Putin aduce avantaje în special Rusiei. "Întreaga tranzacție privind motorina pare a fi o solicitare mascată a lui Putin adresată lui Trump de a exercita influență asupra Ucrainei". Honciar pune acordul în legătură și cu o posibilă vânzare a participațiilor externe ale companiei petroliere ruse Lukoil. Potrivit New York Times, printre potențialii cumpărători ai acestor participații se numără investitori din anturajul lui Trump.

Cum poate fi gestionată criza?

Oleksandr Kraiev, de la think tank-ul ucrainean "Prisma Ucraineană", avertizează împotriva unor măsuri drastice. "Dacă trântim ușa, ofensați, acest lucru cu siguranță nu ne va ajuta. Atunci, sprijinul în materie de securitate și informațiile vor fi retrase de pe masă. Or, să fim serioși, nu ne putem permite acest lucru. O fi dificil, uneori poate chiar dezgustător, dar trebuie să menținem contactul cu americanii", consideră expertul. În paralel, Ucraina ar putea acționa împreună cu Germania, Danemarca, Regatul Unit și Franța pentru ca livrările de motorină rusească să devină "pur și simplu nerealiste". În definitiv, petrolierele ar trebui să tranziteze apele teritoriale ale acestor țări pentru a ajunge în SUA, iar partenerii au declarat deja că nu intenționează să permită acest lucru.

Incendii într-o rafinărie din apropierea Moscovei, în urma unui atac cu drone ucrainene (iunie 2026) Foto: AFP

Ivan Us nu crede că trebuie acordată o importanță exagerată retoricii dure. "Public se poate spune orice, important este să se continue ca până acum", este evaluarea sa cu privire la posibila relație dintre Kiev și Washington. Diplomația ucraineană ar trebui să colaboreze cu republicanii americani și cu mișcarea MAGA. Acolo, acordul lui Trump cu Putin este deja criticat și este exprimată suspiciunea că Rusia ar putea sprijini Iranul cu banii obținuți din tranzacția privind motorina.

În plus, Us nu exclude posibilitatea ca decizia lui Trump să fie contestată în instanță. Senatorul republican Tom Tillis a declarat la postul american NBC că președintele încalcă, probabil, legea din 2022 care interzice importul de petrol rusesc și de alte produse energetice.

Oricum, Ivan Us consideră amenințările SUA de a priva Ucraina de informații sau de armament drept "tactici de intimidare" în perspectiva alegerilor. "SUA nu fac astfel de declarații pentru a întreprinde ceva, ci pentru a determina piețele să creadă că vor exercita acum presiuni, iar prețurile să scadă", afirmă Us.

Cei trei experți sunt de acord că Ucraina ar trebui să aștepte trecerea alegerilor din SUA. Oleksandr Kraiev este convins că, după alegeri, Trump ar putea ceda în această chestiune. Aceasta deoarece abandonarea Ucrainei ar însemna o manifestare de slăbiciune față de China, care urmărește îndeaproape situația privind Taiwanul.

Mîhailo Honciar subliniază că acordul lui Trump cu Putin este deja criticat de republicani din Senat și din Camera Reprezentanților. În plus, congresmanul Brian Fitzpatrick a inițiat un proiect de lege bipartizan, denumit după fostul președinte american Ronald Reagan, pentru a bloca achiziționarea de petrol rusesc. "În pofida tuturor amenințărilor și poate chiar a unor încercări de a adopta măsuri temporare împotriva Kievului, cred că este puțin probabil ca Trump să meargă mai departe. Prin urmare, situația nu ar trebui prezentată în tonuri apocaliptice", afirmă Honciar. În plus, prin presiunile sale, Trump nu face decât să consolideze și mai mult solidaritatea dintre Ucraina și partenerii săi europeni, crede expertul.

Lilia Rzheutska - DW