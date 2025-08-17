search
Război în Israel
Apărarea Civilă din Gaza a raportat că 40 de palestinieni, inclusiv copii, au fost uciși în urma atacurilor israeliene, în timp ce armata pregătește evacuări înaintea unei ofensive majore asupra orașului Gaza.

Apărarea civilă a anunţat 40 de morţi în tiruri şi raiduri israeliene FOTO: X
Apărarea civilă a anunţat 40 de morţi în tiruri şi raiduri israeliene FOTO: X

Apărarea civilă din Gaza a anunţat sâmbătă că 40 de palestinieni, între care şi copii, au murit în atacurile armatei israeliene. Raidurile au vizat mai multe cartiere din oraşul Gaza, unde armata israeliană pregăteşte primele evacuări ale civililor înainte de ofensiva anunţată asupra oraşului, transmite Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Apărării civile, Mahmoud Bassal, a declarat că bombardamentele asupra unui cartier din nordul oraşului Gaza au continuat intens timp de aproape o săptămână.

Estimăm că peste 50.000 de persoane rămân în cartierul Zeitoun, majoritatea fără apă şi hrană”, a spus el, acuzând Israelul de „epurare etnică” în Zeitoun şi în cartierul vecin Tal al-Hawa. Bassal a adăugat că „echipele noastre nu au acces la răniţi”.

Potrivit bilanţului actualizat de Apărarea civilă, 40 de palestinieni, inclusiv copii, au fost ucişi în urma tirurilor şi bombardamentelor israeliene. Printre victime se află şi o persoană decedată în atacul asupra taberei Al-Nusseirat.

Reacţia armatei israeliene

Armata israeliană a contestat datele prezentate de Apărarea civilă. „Instituţiile din Gaza sunt controlate şi conduse de Hamas şi, prin urmare, supuse agendei acesteia”, a declarat armata pentru AFP.

Un conflict cu mii de victime

Războiul din Fâşia Gaza a început după atacul terorist fără precedent comis pe 7 octombrie 2023 de comandouri Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului, atac soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană.

În prezent, 49 dintre acestea se află încă în Gaza, însă armata israeliană susţine că doar 22 ar mai fi în viaţă.

Ca răspuns, Israelul a lansat o ofensivă terestră şi aeriană de amploare împotriva Hamas. Potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, bilanţul a ajuns la 61.499 de morţi şi cel puţin 152.000 de răniţi.

