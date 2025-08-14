Video Cel puțin 25 de palestinieni, uciși în Gaza, în timp ce Netanyahu spune că „le permite să plece”

Cel puțin 25 de persoane au fost uciuse miercuri în Gaza în focuri de armă israeliene. Premierul Benjamin Netanyahu a reiterat ideea unei „migrații voluntare” a populației.

Benjamin Netanyahu a declarat că vrea să pună în aplicare viziunea președintelui american Donald Trump privind relocarea unei părți importante din cei peste două milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza.

„Dați-le posibilitatea să plece! În primul rând, din zonele de luptă, dar și din fâșie, dacă doresc”, a spus Netanyahu într-un interviu difuzat marți de postul israelian i24, referindu-se la ofensiva planificată în zone care includ orașul Gaza, unde se adăpostesc sute de mii de persoane strămutate. „Nu îi împingem afară, ci le permitem să plece”.

Oameni împușcați în timp ce așteptau ajutor

Personalul medical de la spitalele Nasser și Awda, precum și martori, au relatat că cel puțin 25 de palestinieni au fost împușcați miercuri, fie în drum spre punctele de distribuire a ajutoarelor, fie în timp ce așteptau convoaiele umanitare să intre în Gaza, potrivit News.ro.

Negocieri reluate, dar fără Israel la masa discuțiilor

După eșecul discuțiilor de luna trecută, eforturile de negociere a unui nou acord de încetare a focului au fost reluate miercuri, la Cairo. Potrivit oficialului Hamas Taher al-Nounou, reprezentanți ai Hamas și ai Egiptului s-au întâlnit, însă Israelul nu intenționează să trimită delegați, a anunțat biroul premierului.

Planurile Israelului de a extinde ofensiva împotriva Hamas în zonele încă necontrolate din Gaza au atras critici interne și internaționale. Observatorii cred că presiunea militară urmărește să forțeze Hamas să accepte un armistițiu.

Situația ostaticilor și bilanțul războiului

Hamas deține încă aproximativ 50 de ostatici din atacul din 7 octombrie 2023, despre care Israelul estimează că doar 20 ar mai fi în viață. Familiile se tem că o nouă ofensivă le-ar putea pune viața în pericol. Întrebat la i24 News dacă a trecut momentul pentru un acord parțial, Netanyahu a declarat că își dorește ca „toți ostaticii să se întoarcă, vii și morți”.

Armata israeliană a anunțat că, săptămâna trecută, a ucis un militant Hamas implicat în răpirea a trei israelieni în 2023. Atacul Hamas din acea zi a ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, și a dus la răpirea a 251 de oameni.

De atunci, ofensiva israeliană aeriană și terestră a strămutat majoritatea populației din Gaza, a distrus zone întinse și a provocat o criză alimentară acută. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, dar considerat de ONU și experți independenți drept cea mai fiabilă sursă de date, peste 61.700 de palestinieni au fost uciși, aproape jumătate dintre ei femei și copii. Israelul contestă aceste cifre, dar nu a prezentat propriile estimări.