Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Fâșia Gaza. Israelul susține că un reporter era „liderul unei celule teroriste”

Cinci jurnaliști, angajați ai postul de televiziune Al Jazeera, au murit în urma unui atac israelian asupra unui cort media amplasat în fața spitalului al-Chifa din orașul Gaza. Armata israeliană a recunoscut că l-a vizat pe unul dintre ei, reporterul Anas al-Sharif, pe care l-a calificat drept „terorist”. Al Jazeera a făcut tragicul anunț duminică, 10 august.

Pe lângă Anas al-Sharif, în vârstă de 28 de ani, au mai fost uciși jurnalistul Mohammed Qreiqeh și cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa. Anas al-Sharif era unul dintre cele mai cunoscute chipuri ale corespondenților care relatau zilnic despre conflictul din Gaza, potrivit AFP și France24.

Armata israeliană susține că al-Sharif era „liderul unei celule teroriste din cadrul Hamas” și responsabil de atacuri cu rachete împotriva civililor și trupelor israeliene. În ultimele sale postări pe platforma X, jurnalistul menționa „bombardamente intense” asupra orașului Gaza și publica imagini cu atacurile.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a acuzat armata israeliană că duce „o campanie de defăimare” împotriva reporterilor, etichetându-i drept militanți fără dovezi.

„Obiceiul Israelului de a eticheta jurnaliștii drept militanți fără a furniza dovezi credibile ridică semne de întrebare serioase cu privire la intențiile sale și respectul față de libertatea presei”, a declarat Sara Qudah, directoarea regională a CPJ.

„Jurnaliștii sunt civili și nu trebuie niciodată să fie ținta atacurilor. Cei responsabili de aceste crime trebuie să răspundă pentru faptele lor”, a completat directoare regională CPJ.

Potrivit Reporteri fără Frontiere, aproape 200 de jurnaliști au fost uciși de la izbucnirea războiului în octombrie 2023, declanșat după atacul Hamas asupra Israelului.

În mai 2024, Israelul a interzis difuzarea Al Jazeera pe teritoriul său și a închis birourile postului, acuzându-i pe jurnaliștii acestuia de legături cu Hamas.

Presa internațională lucrează cu ajutorul jurnaliștilor și corespondenților locali.