Proteste AUR în mai multe orașe din țară, pe fondul nemulțumirilor față de taxe. Manifestație de doar 12 minute în Oradea

Mai multe proteste inițiate de AUR au avut loc joi, în orașe din țară, pe fondul nemulțumirilor legate de majorarea taxelor și impozitelor. Deși mesajele au fost dure, iar organizarea atent promovată, participarea a variat semnificativ de la un oraș la altul, cu prezențe mai consistente în unele localități și adunări restrânse în altele.

La Vaslui, aproximativ 150 de persoane au răspuns apelului lansat de liderul AUR, George Simion, și s-au adunat, joi, la ora 12.00, în fața primăriei municipiului. Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de majorarea taxelor și impozitelor locale, considerate de mulți de nesuportat.

„Eu îmi dau foc în fața Consiliului Județean, vă promit!”, a spus unul dintre participanți, reflectând frustrarea generală a celor prezenți, potrivit publicației locale Vremea Nouă.

O delegație formată din șapte protestatari a fost primită de primarul Lucian Braniște, care a încercat să explice că deciziile privind creșterea birurilor nu aparțin exclusiv autorităților locale. Edilul a arătat că Guvernul este cel care, în acest an, nu a mai lăsat la latitudinea administrațiilor locale stabilirea nivelului taxelor și impozitelor.

Bârlad: mobilizare mai mare și mesaje directe

La Bârlad, protestul a adunat câteva sute de oameni în fața primăriei, numărul participanților fiind vizibil mai mare decât la Vaslui. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile recente adoptate de Guvern și de autoritățile locale, scandând lozinci precum „Hoții la pușcărie, nu la primărie!”, relatează publicația locală.

Deși acțiunea a fost inițiată de membri AUR, mulți dintre cei prezenți au declarat că nu au venit din motive politice, ci din cauza dificultăților reale cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Liderii locali ai partidului au preferat să rămână în plan secund, lăsându-l pe Tiberiu Nechita să coordoneze protestul.

La final, o delegație formată ad-hoc din zece protestatari s-a întâlnit cu primarul Dumitru Boroș. Acesta le-a transmis că le înțelege nemulțumirea și este de acord cu criticile aduse, însă a subliniat că taxele vor rămâne la nivelul deja stabilit.

Oradea: „ceasul al 12-lea”, cu puțini participanți

În Oradea, protestul AUR, anunțat ca fiind „din al 12-lea ceas”, nu a reușit să adune mai mult de 60-80 de persoane, majoritatea vârstnice, în ciuda vremii favorabile și a organizării vizibile. În Parcul Traian, în fața Prefecturii Bihor, participanții au purtat afișe și panglici tricolore și au scandat lozinci precum „Jos taxarea, vrem schimbarea!”, „Neam mințit” sau „Vrem o viață normală, nu supraviețuire”.

Protestul a început la ora 12 fix, iar scandările au fost, în mare parte, conduse „după dictare”. Cele mai energice momente au apărut atunci când manifestanții au strigat „Jos cu Bolojan!” și „Vrem un mărțișor fără dictator!”. Printre participanți s-au aflat și foști membri PSD cu funcții, convertiți între timp la AUR.

„Această acțiune se dorește una civică, de protest împotriva unor măsuri care ne-au afectat pe toți, de la firme – majorarea TVA, până la cetățeni – creșterea taxelor. AUR este un partid deschis”, a declarat consilierul municipal AUR din Oradea, Costel Moza, potrivit Bihoreanul.

După aproximativ 12 minute, protestul a fost încheiat, la indicațiile organizatorilor, fără discursuri suplimentare și fără incidente. La plecare, unii dintre participanți și-au exprimat dezamăgirea față de numărul redus de oameni prezenți, comentând pasivitatea orădenilor.

Protestele AUR din mai multe orașe au avut în comun mesajele critice la adresa Guvernului și a politicilor fiscale, însă ecoul acestora a fost diferit de la o localitate la alta. Dacă în unele orașe nemulțumirea a scos mai mulți oameni în stradă, în altele mobilizarea a rămas limitată, în ciuda apelurilor și simbolisticii intens promovate.