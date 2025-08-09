Palestinienii au termen până la 7 octombrie să evacueze orașul Gaza

Locuitorii din orașul Gaza au termen până la 7 octombrie să se evacueze în sudul enclavei, după ce cabinetul israelian a aprobat joi un plan de ocupație temporară a acestei zone dens populate, relatează The Telegraph.

Israelul pregătește un asalt asupra orașului, în scopul de învinge gruparea Hamas și a elibera ostaticii rămași în viață.

Termenul limită coincide simbolic cu aniversarea a doi de la masacrul comis de Hamas asupra civililor israelieni. În același timp, Israelul are la dispoziție două luni pentru a organiza un ajutor umanitar pentru cei aproximativ un milion de locuitori ai orașului din nord.

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni sâmbătă pentru a discuta planul israelian de a prelua controlul asupra orașului Gaza, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, catalogând planul drept o „escaladare periculoasă”.

JD Vance, vicepreședintele SUA, a declarat - că între Washingtonul și Netanyahu există „un anumit nivel de dezacord” în ceea ce privește strategia, dar că administrația americană împărtășește în general obiectivele Israelului.

Între timp, Germania a anunțat că va opri vânzările de arme către Israel.

Discuțiile în vederea unui armistițiu și a unui acord pentru eliberarea ostaticilor au eșuat luna trecută, ambele părți acuzându-se reciproc de intransigență.

De atunci, Hamas a publicat videoclipuri în care apar doi dintre ostatici, vizibil slăbiți și emaciați. Imaginile au provocat șoc în Israel și au declanșat proteste din partea familiilor ostaticilor, care au devenit disperate după anunțul privind o ofensivă israeliană care i-ar putea pune în pericol.

Pe de altă parte, guvernul lui Benjamin Netanyahu susține că singura modalitate de a-i salva la timp este de a intra în zonele în care se crede că sunt ținuți acesta - o decizie considerată până acum de neconceput.

Joi, biroul lui Netanyahu a anunțat că noua ofensivă are scopul de a dezarma Hamas, a returna toți ostaticii, a demilitariza Gaza și a asigura controlul securității israeliene asupra Fâșiei, și, în final, a instala o administrație civilă alternativă care să nu fie nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană.

Deși doar 25% din enclavă a rămas neocupată, în aceste orașe trăiește majoritatea celor aproximativ două milioane de palestinieni din Fâșie.

Surse militare au apreciat că o astfel de operațiune terestră ar putea prelungi războiul cu cel puțin cinci luni.

De asemenea, aceștia și-au exprimat speranța că acest anunț ar putea determina Hamas să se întoarcă la masa negocierilor

Însă Yair Lapid, principalul lider al opoziției, a descris operațiunea propusă ca fiind „exact ceea ce își dorea Hamas”.

Alte personalități politice au denunțat-o drept un „dezastru” și o „condamnare la moarte” pentru ostatici.

Forumul oficial al familiilor ostatice și dispărute a declarat că guvernul a abandonat în mod oficial ostaticii.

Hamas a avertizat Israelul că preluarea controlului asupra orașului Gaza ar echivala cu „sacrificarea” ostaticilor care sunt ținuți captivi de gruparea teroristă.

„Decizia de a ocupa Gaza confirmă faptul că criminalului Benjamin Netanyahu și guvernului său nazist nu le pasă de soarta captivilor lor”, a transmis gruparea într-un comunicat.

Vineri, șeful statului major israelian, care a exprimat rezerve față de plan, a organizat o ședință de evaluare cu ofițeri superiori ai Comandamentului Sudic pentru a discuta „situația actuală a luptelor și formularea planurilor și pregătirilor pentru continuarea luptelor din Fâșia Gaza”, potrivit IDF.