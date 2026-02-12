search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum și-a pierdut Marte apa: o furtună „uimitoare” ar fi vinovată

0
0
Publicat:

Cercetătorii au analizat date provenite de la șase instrumente montate pe trei misiuni spațiale și au identificat un nou indiciu privind dispariția apei care a existat cândva pe Marte. Concluzia lor, citată de Science Alert, este că furtunile de praf împing apa în atmosfera planetei, unde aceasta este distrusă pe tot parcursul anului.

Planeta Marte/FOTO:Arhiva
Planeta Marte/FOTO:Arhiva

Oceane de sute de metri adâncime

Oamenii de știință cred că, în trecut, Marte ar fi avut suficientă apă pentru a-și acoperi suprafața cu un ocean de aproximativ 100 de metri adâncime. Estimarea se bazează pe analiza raportului dintre deuteriu și hidrogen (D/H).

Deuteriul este un izotop mai greu al hidrogenului și reprezintă o mică fracțiune din atomii de hidrogen prezenți în moleculele de apă. Așa-numita „apă grea”, care conține deuteriu, are mai puține șanse să ajungă în straturile superioare ale atmosferei, unde radiația ultravioletă o poate descompune, iar atomii de hidrogen rezultați sunt apoi purtați de vântul solar în spațiu. În timp, pe măsură ce hidrogenul mai ușor este pierdut, proporția de deuteriu crește.

Măsurătorile efectuate pe Marte arată un raport D/H de cinci până la opt ori mai mare decât pe Pământ. Extrapolând aceste date, cercetătorii estimează că planeta ar fi avut cândva suficiente rezerve de apă pentru a acoperi o mare parte a suprafeței sale la adâncimi de câteva sute de metri, posibil sub formă de gheață.

Rolul anotimpurilor marțiene

Pentru a înțelege unde a dispărut această apă, trebuie luate în calcul anotimpurile marțiene. La fel ca Pământul, Marte are o axă înclinată, ceea ce determină alternanța anotimpurilor. Însă orbita sa este mai eliptică, ceea ce face ca unul dintre verile planetei – când Marte se află mai aproape de Soare (periheliu) – să fie semnificativ mai cald decât celălalt, care coincide cu poziția mai îndepărtată (afeliu). Astfel, vara din emisfera sudică este mult mai caldă decât cea din emisfera nordică.

Până de curând, cercetătorii considerau că apa ajunge în atmosferă în principal în timpul verii sudice, când temperaturile sunt mai ridicate.

O furtună neașteptată

Noul studiu contestă această ipoteză. Datele indică faptul că un tip specific de furtună, produsă în emisfera nordică, poate declanșa același proces.

În timpul furtunilor de praf din vara sudică, particulele sunt ridicate în straturile medii ale atmosferei, încălzind aerul cu aproximativ 15 grade Celsius. În mod normal, la aceste altitudini se formează nori de gheață care „captează” apa prin îngheț. Însă creșterea temperaturii împiedică formarea acestor nori, permițând apei să urce în straturile superioare ale atmosferei, unde este expusă radiației ultraviolete și se descompune.

Anterior se credea că acest mecanism funcționează doar în vara sudică. Însă datele colectate de misiunile ExoMars, Emirates Mars Mission și Mars Reconnaissance Orbiter au înregistrat o furtună puternică în timpul verii nordice, în anul marțian 37 (2022–2023 pe Pământ), un fenomen fără precedent.

Aceasta a declanșat același proces de distrugere a apei observat în sud. Descoperirea sugerează că ciclurile furtunilor de praf pot transporta apa în atmosfera marțiană pe tot parcursul anului, ceea ce înseamnă că pierderea apei nu este limitată la un anumit sezon.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
digi24.ro
image
Autoritățile canadiene caută să afle motivele tânărului care a omorât 5 copii, inclusiv și pe mama și fratele său vitreg
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”
gandul.ro
image
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
mediafax.ro
image
Nimeni nu știe cine a fost prima soție a lui Giovanni Becali: „Machedoancă din Tunari! A cântat Gil Dobrică”
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
antena3.ro
image
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
observatornews.ro
image
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
cancan.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
prosport.ro
image
Pensia anticipată 2026. Câţi bani pierzi dacă vrei să ieşi la pensie mai devreme cu trei, patru sau cinci ani
playtech.ro
image
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Doamne ferește!" Radu Naum, lăsat "mască" de Gigi Becali: "Serios acum, ce aveți în seara asta?"
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ți se rupe sufletul! Avem primele imagini de la priveghiul soților Sorin și Diana! Ce a pus familia în sicriul fetiței te va ȘOCA
romaniatv.net
image
Cât de aproape suntem de recesiune. Ministrul Finanțelor dezvăluie scenariul cel mai negru
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Medicii trag un semnal de alarmă, după ce un tânăr a murit de demență la doar 24 de ani. Simptomele pe care mulți le ignoră
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Piatra cu modelul sculptat (© Leiden University)
Regulile unui joc necunoscut din perioada romană, descoperite de inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?