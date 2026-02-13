search
Cancerele care vor deveni și mai frecvente până în 2040. Care sunt datele pentru România

Publicat:

Incidența anumitor tipuri de cancer va crește până în 2040, iar impactul în ceea ce privește mortalitatea va fi și mai accentuat, conform Sistemului European de Informații cu privire la Cancer (ECIS).

image

Îmbătrânirea populației va avea un impact semnificativ asupra incidenței cancerului. Conform proiecțiilor, incidența anumitor tipuri de cancer va continua să crească până în 2040, cele mai importante creșteri fiind estimate pentru cancerul de vezică urinară la bărbați (+28%) și cancerul pancreatic la femei (+24%). Impactul asupra mortalității este și mai accentuat, se menționează într-un material informativ al IInstiitutului Național de Sănătate Publică publicat pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Olt, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului. Astfel, este estimată o creștere cu până la 43% a deceselor cauzate de cancerul de prostată, în timp ce pentru celelalte tipuri de tumori frecvent diagnosticate se preconizează majorări cuprinse între +20% și +40%.

Șase tipuri de cancer concentrează peste 54% din totalul cazurilor noi

Din datele pentru 2022, șase tipuri de cancer concentrează peste 54% din cazurile noi de la nivelul Uniunii Europene, aceleași cancere fiind responsabile pentru jumătate dintre decesele înregistrate prin această maladie.

Conform Sistemului European de Informații cu privire la Cancer (ECIS), estimările pentru anul 2022 indică faptul că neoplasmele de sân, colorectal, de col uterin, de prostată, pulmonar și gastric concentrează 54,2% din totalul cazurilor noi de cancer și 50,2% din totalul deceselor oncologice înregistrate la nivelul Uniunii Europene”, arată sursa citată.

Incidența cancerului crește rapid nu doar în Europa, ci la nivel global, tendința fiind explicată prin îmbătrânirea și creșterea populației, la care se adaugă modificarea factorilor de risc (mulți fiind asociați cu dezvoltarea socioeconomică). Sunt menționați drept factori determinanți majori: fumatul, consumul de alcool și obezitatea, la care se adaugă poluarea aerului, care este unul dintre cei mai importanți factori de risc de mediu.

Cele mai frecvente tipuri de cancer în România, pentru femei și bărbați

Datele în ceea ce privește incidența cancerelor la bărbați situează România aproape de media Uniunii Europene când vorbim de cele mai frecvente tipuri de cancer. Cancerul de prostată, cancerul pulmonar, cancerul colorectal și cancerul vezicii urinare reprezintă 58% din totalul cancerelor bărbaților din țara noastră (comparativ cu 59% la nivelul UE). Cancerele cu cea mai mare incidență în rândul româncelor sunt: cancerul de sân, cancerul colorectal și cancerul de col uterin.

În privința mortalității, bărbații sunt cel mai frecvent răpuși de cancerul de plămân, cancerul colorectal și cancerul de prostată, în timp ce mortalitate ridicată în cazul femeilor determină cancerul de sân, cancerul colorectal și de cancerul de plămân. Incidența (numărul de cazuri noi raportat la populație) și prevalența (numărul total de îmbolnăviri raportat la populație, cazuri vechi și noi) cancerului în România s-au situat sub media UE în 2022, în schimb mortalitatea este mai mare. O mortalitate mare sugerează capacitatea scăzută de depistare precoce și un acces de asemenea scăzut la investigații și tratament.

Citește și: Cum poate fi prevenit cancerul: strategii susținute de cercetare și dovezi științifice

Între 30-50% dintre cazuri ar putea fi prevenite

Cancerul este în mare măsură prevenibil, atrag atenția specialiștii în sănătate publică, menționând că între 30% – 50% dintre cazuri ar putea fi evitate prin reducerea factorilor de risc și prin acces la servicii medicale adecvate. Evitarea fumatului sau renunțarea la acesta, menținerea unei alimentații echilibrate, practicarea regulată a activității fizice pentru păstrarea unei greutăți corporale adecvate și abținerea de la consumul de alcool sunt doar câteva dintre gesturile cu impact major în prevenire.

Prin programe de screening și diagnostic precoce, pe de altă parte, poate fi depistat timpuriu și tratat cu șanse mult mai bune de vindecare.

Programele pilot de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal sunt pași pe care România îi face în direcția depistării precoce și a creșterii șanselor de diagnostic timpuriu și tratament eficient.

Cancerul, mai frecvent în rândul bărbaților

Conform „Profilului de țară privind cancerul 2025”, incidența cancerului în România a rămas ușor sub media UE. Pe baza tendințelor privind incidența din anii anteriori pandemiei, Sistemul european de informații cu privire la cancer (ECIS) al Centrului Comun de Cercetare a preconizat că, în 2022, numărul de cazuri noi de cancer din România urma să fie de aproximativ 100. 471. S-a preconizat, de asemenea, că 55 % dintre aceste cazuri se vor înregistra în rândul bărbaților, cancerul afectând mai mulți bărbați decât femei, la fel ca în alte țări ale UE.

„Incidența cancerului în România a rămas sub media UE: rata de incidență standardizată în funcție de vârstă pentru toate tipurile de cancer a fost cu 2 % mai mică în rândul bărbaților și cu 12 % mai mică în rândul femeilor decât media UE”, se arată în „Profilul de țară privind cancerul 2025”.

România are cele mai mari rate de incidență din UE în rândul bărbaților în ceea ce privește cancerul laringian, hepatic și nazofaringian și a doua cea mai mare rată de incidență în ceea ce privește cancerul buzelor, cancerul cavității orale și cancerul orofaringian. Cele mai frecvente patru tipuri de cancer din UE la femei - de sân, colorectal, pulmonar și de corp uterin - au reprezentat doar 52 % din totalul cancerelor femeilor din România (comparativ cu 57 % la nivelul UE), cu contribuții mai mici pentru cancerul de sân (28 % în România comparativ cu 30 % la nivelul UE) și cancerul pulmonar (7 % în România comparativ cu 9 % la nivelul UE). Cancerul de col uterin, în mare măsură prevenibil prin vaccinare, se află ăn schimb pe locul al treilea în rândul celor mai frecvente tipuri de cancer din România, după cancerul de sân și cancerul colorectal, contrar tiparului din UE.

Cancerul de col uterin are o rată de incidență de aproape trei ori mai mare în România (33 de cazuri la 100 000 de femei) în comparație cu UE (12 cazuri la 100.000 de femei), fapt ce subliniază importanța vaccinării împotriva papilomavirusului uman (HPV). De asemenea, în România se înregistrează cele mai mari rate de incidență din UE în ceea ce privește cancerul hepatic și nazofaringian în rândul femeilor”, se mai arată în documentul citat.

Sănătate

