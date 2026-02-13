Cum încearcă Germania să-și protejeze companiile de Apărare în fața Chinei, și chiar de SUA

Germania caută alternative pentru industria sa de apărare, pe fondul unor îngrijorări tot mai mari privind dependența de rivali geopolitici.

În timp ce Berlinul continuă o amplă extindere a cheltuielilor militare, estimate la aproximativ un trilion de euro, guvernul federal analizează cu atenție legăturile companiilor germane din domeniul apărării cu China – și, mai recent, cu Statele Unite.

De câteva luni, oficialii evaluează conexiunile dintre întreprinderile de apărare din Germania și China, potrivit unor surse familiarizate cu demersul. În ultima perioadă, atenția s-a extins și asupra relațiilor cu SUA.

În paralel, autoritățile elaborează planuri pentru reducerea acestor dependențe. Printre măsurile analizate se numără relaxarea restricțiilor privind creditarea, pentru a permite finanțarea stocurilor de materii prime, scrie Bloomberg.

Sursele citate afirmă că guvernul intenționează, de asemenea, să utilizeze achizițiile publice pentru a favoriza companiile de apărare cu lanțuri de aprovizionare europene. Există temeri că unii producători depind excesiv de China pentru materiale precum pulberea explozivă sau componentele electronice. În ceea ce privește SUA, situația este mai complexă: oficialii analizează inclusiv domenii precum mentenanța avioanelor de luptă și tehnologiile care stau la baza armamentului modern.

Schimbarea marchează o transformare semnificativă pentru o țară care, timp îndelungat, s-a mulțumit cu rolul de exportator pacifist, bazându-se pe SUA pentru securitate și pe China pentru aprovizionare și piețe de desfacere. Însă, în contextul tensiunilor politice de la Washington și al utilizării comerțului ca instrument de presiune de către Beijing, Berlinul pare să fi ajuns la concluzia că această formulă nu mai este viabilă.

Germania încearcă să sprijine producătorii locali

Totuși, schimbarea unei identități naționale consolidate în timp este dificilă. Germania încearcă să sprijine producătorii locali, reducând în același timp dependența acestora de lanțurile de aprovizionare care le-au asigurat succesul. Autoritățile trebuie să echilibreze nevoia urgentă de a achiziționa armament în valoare de miliarde de euro cu obiectivul pe termen lung de consolidare a industriei europene de apărare.

În aprilie anul trecut, China a provocat îngrijorare în Germania – și la nivel global – după ce a început să restricționeze exporturile de materiale din categoria pământurilor rare, esențiale pentru tehnologii moderne precum vehiculele electrice, turbinele eoliene sau avioanele de luptă.

Germania este deosebit de vulnerabilă: 95% dintre companiile sale își procură mineralele rare din China, potrivit centrului de analiză MERICS, specializat în studierea Chinei.

Pământurile rare și alte minerale critice sunt indispensabile pentru producția aproape tuturor tipurilor de armament necesare în prezent țărilor europene – de la drone și rachete până la submarine. În Germania, livrările din China sunt esențiale pentru produse precum pulberea explozivă, componentele electrice și plăcile de circuit imprimat utilizate în vehicule aeriene, terestre și navale.

Ca reacție, Ministerul german al Apărării a solicitat principalilor producători de armament și echipamente informații privind lanțurile lor de aprovizionare și posibilele vulnerabilități în caz de întreruperi.

Disputa cu SUA privind Groenlanda a dus la reevaluarea dependenței de SUA

Disputa cu SUA privind Groenlanda, în ianuarie, a determinat, de asemenea, Germania să își reevalueze legăturile adânc înrădăcinate cu industria americană de apărare.

Aceste legături sunt însă dificil de rupt. Germania achiziționează de mult timp echipamente americane, precum avioanele F-35, ceea ce presupune dependență de furnizorii din SUA pentru mentenanță și piese de schimb. Totodată, schimbul de software și informații de intelligence este esențial pentru operarea unor sisteme avansate, precum sistemul antirachetă Arrow 3 sau bateriile Patriot.

În prezent, guvernul german caută modalități de a ajuta companiile din sectorul apărării să își diversifice lanțurile de aprovizionare, ceea ce ar putea presupune măsuri neconvenționale. Printre opțiuni se află relaxarea regulilor stricte privind datoria publică.

În afara Europei, Berlinul explorează noi parteneriate în Asia. Guvernul poartă discuții cu Vietnamul privind exploatarea comună a pământurilor rare și a tungstenului – metal utilizat în muniția perforantă, piață dominată de China. De asemenea, oficialii colaborează cu Malaezia pentru creșterea producției de semiconductori.

În același timp, potrivit Institutului German pentru Economie (IW), investițiile germane în economia Chinei au crescut cu 55,5% în perioada ianuarie–noiembrie a anului trecut, depășind 7 miliarde de euro, față de 4,5 miliarde de euro în 2023 și 2024.