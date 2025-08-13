„Foametea se desfășoară sub ochii noștri”. 19 țări din UE condamnă regulile „restrictive” impuse de Israel pentru ajutorul acordat în Gaza. România nu se numără printre ele

Regulile impuse de Israel organizațiilor neguvernamentale care acordă ajutor umanitar vor agrava suferința din Gaza, au avertizat miniștrii de externe din 19 țări ale UE într-o declarație comună semnată marți. Diplomații Austriei, Bulgariei, Croației, Cehiei, Germaniei, Ungariei, Poloniei și României nu au semnat documentul.

„Suferința umanitară din Gaza a atins niveluri inimaginabile. Foametea se desfășoară sub ochii noștri”, se arată în declarația semnată de 19 miniștri de externe din UE, precum și de cei din țările europene Islanda, Norvegia și Elveția, dar și de Australia, Canada, Japonia și Marea Britanie, potrivit Politico.

„Este nevoie de măsuri urgente pentru a opri și a inversa foametea. Spațiul umanitar trebuie protejat. (...) Din cauza noilor cerințe restrictive de înregistrare, ONG-urile internaționale esențiale ar putea fi forțate să părăsească în curând teritoriile palestiniene ocupate, ceea ce ar agrava și mai mult situația umanitară”, se arată în declarația comună, care specifică și că „ajutorul nu trebuie niciodată politizat”.

Semnatarii declarației imploră Israelul să autorizeze toate ONG-urile internaționale și să „deblocheze” acțiunile umanitare și să faciliteze intrarea imediată a ajutorului pe scară largă în Gaza prin intermediul ONU și al ONG-urilor internaționale.

Documentul face apel să nu fie utilizată forța letală în locurile de acordare a ajutorului, după ce mulți palestinieni ar fi fost împușcați de lunetiști sau uciși de tancuri în timp ce încercau să acceseze ajutorul.

Declarația a fost semnată și de înaltul reprezentant al UE, Kaja Kallas, precum și de comisarii Dubravka Šuica și Hadja Lahbib.

Lahbib a denunțat public, marți, acțiunile Israelului în Gaza, calificând planurile de preluare militară a controlului asupra orașului Gaza drept „catastrofale”.

Foametea, strămutarea și uciderile din Gaza „seamănă foarte mult” cu un genocid.

Într-o declarație pentru POLITICO Brussels Playbook, vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat că foametea, strămutarea și uciderile din Gaza „seamănă foarte mult” cu un genocid. Israelul și aliații săi internaționali neagă acuzațiile de genocid și crime de război.

Politico notează că miniștrii de externe ai Austriei, Bulgariei, Croației, Cehiei, Germaniei, Ungariei, Poloniei și României nu au semnat declarația de marți.

Amintim că prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat marți că Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, potrivit AFP.

„În Siria, milioane au plecat (...), în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan, milioane au plecat... Şi dintr-o dată ei (comunitatea internaţională) decid că în Gaza civilii trebuie închişi? Daţi-le posibilitatea de a pleca, în primul rând, de a părăsi zonele de luptă şi, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc", a declarat prim-ministrul israelian.