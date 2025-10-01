Tatăl lui Meghan Markle, blocat la etajul 19, după cutremurul din Filipine

În urma unui cutremur puternic, menționat ca având magnitudinea 6,9, tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, ar fi rămas blocat la etajul 19 al unui imobil din Filipine, potrivit declarațiilor surorii sale vitregi, Samantha Markle.

Seismul a lovit zona centrală a Filipinelor, lângă coasta insulei Cebu, la aproximativ ora 22:00 (ora locală). În acea zonă, autoritățile au raportat cel puțin 69 de decese și au declarat stare de calamitate.

Samantha Markle, sora vitregă a prințesei Megan Markle, a transmis pe rețele sociale: „Tatăl meu este blocat la etajul 19 într-o clădire din Filipine după un cutremur masiv. Nu poate merge și este prins”. În postări ulterioare, a adăugat că clădirea prezintă crăpături de stres și că există temerea pentru replici care ar putea agrava situația.

Ulterior, Samantha a actualizat starea tatălui, afirmând că acesta este în regulă în prezent și că se fac planuri pentru evacuarea sa. Ea a mulțumit celor care și-au exprimat îngrijorarea și a spus: „Se pare că sunt în siguranță momentan, se fac pregătiri pentru a nu fi blocat din nou”.

Samantha a mai spus că un prieten apropiat se află la fața locului și că este necesar ca Thomas să iasă din clădire cât mai curând, pentru a evita riscurile cauzate de posibile replici.

Thomas Markle are 80 de ani și, conform relatărilor, s-a mutat recent din Mexic pe insula Cebu. În Filipine, el ar fi îngrijit de fiul său, Thomas Markle Jr. Relația cu Meghan a fost în mod repetat tensionată, cei doi nu au comunicat de mai mulți ani înainte de nunta ei cu Prințul Harry în 2018.

Samantha Markle, în vârstă de 60 de ani, este și ea în dispută publică cu Meghan. În 2022, a intentat un proces pentru defăimare, pe care l-a pierdut, dar l-a reintrodus ulterior în apel.