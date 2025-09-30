search
Cutremur de 6,9 în Filipine: cinci morți, oameni prinși sub clădiri prăbușite și pene de curent

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,9 a zguduit centrul Filipinelor marți seara, provocând moartea a cinci persoane și daune clădirilor și drumurilor. Curentul s-a întrerupt în anumite zone, iar cursurile școlare au fost anulate.

Mai multe clădiri s-au prăbușit după cutremurul din Filipine FOTO X
Cutremurul a avut loc în jurul orei 22:00, ora locală, conform US Geological Survey (USGS), la aproximativ 10 kilometri sub nivelul mării, aproape de orașul Bogo din provincia Cebu.

Presa locală a raportat cel puțin cinci decese — inclusiv un copil, o persoană din serviciul local de pompieri și trei membri ai Gărzii de Coastă Filipineze — în orașul San Remigio din Cebu. Nu se știe câți oameni sunt dați dispăruți. Eforturile de salvare sunt îngreunate de întuneric și de replicile cutremurului. 

Angajații municipali au verificat o clădire publică prăbușită și o sală de sport, ambele în nordul insulei Cebu, iar o școală s-a prăbușit în Bantayan.

Parohia Sfântul Petru Apostol din Bantayan, veche de secole, s-a prăbușit parțial. Un videoclip cu biserica de patrimoniu din Cebu, în care se văd luminile și părți din fațada exterioară prăbușindu-se, a fost distribuit pe rețelele sociale.

Ar putea fi persoane prinse sub clădirile prăbușite”, a precizat Wilson Ramos, oficial în echipa de salvare.   

Imagini distribuite pe rețelele sociale din provincia Cebu au arătat un incendiu într-un mall provocat de cutremur, precum și un McDonald’s grav avariat. Într-un alt videoclip, participante la un concurs de frumusețe au fost surprinse fugind de pe scenă în momentul producerii seismului.

Cutremurul puternic poate provoca „distrugeri considerabile în clădirile prost construite sau proiectate defectuos”, precum și „daune ușoare până la moderate în clădirile obișnuite bine construite”, conform USGS.

Crucea Roșie Filipineză a raportat dărâmături, crăpături în clădiri și pene temporare de curent în școlile din Cebu.

Guvernatorul Cebu, Pam Baricuatro, a îndemnat locuitorii să rămână calmi, menționând că biroul prezidențial a confirmat trimiterea de ajutor imediat către Cebu: „Știți că guvernul provincial face tot ce poate. Ajutorul este pe drum.”

În lume

