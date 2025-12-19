search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Noi atacuri în Pacific: SUA lovește două bărci suspectate de trafic de droguri, ucigând cinci persoane

Publicat:

Armata SUA a efectuat joi, 18 decembrie, atacuri împotriva a două bărci suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 5 persoane.

SUA a efectuat atacuri împotriva a două bărci suspectate de trafic de droguri/FOTO: X @Southcom
SUA a efectuat atacuri împotriva a două bărci suspectate de trafic de droguri/FOTO: X @Southcom

Pe 18 decembrie, la ordinul lui @SecWarPete Hegseth, Forţa Operativă Comună Southern Spear a efectuat atacuri letale asupra a două nave operate de organizaţii teroriste desemnate în apele internaţionale”, a scris Comandamentul Sud al SUA (SOUTHCOM) pe X, adăugând că niciun membru al armatei americane nu a fost rănit în atacuri.

Cel puţin 104 persoane au fost ucise până acum în atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, iar atacul de joi este al treilea din această săptămână.

Cel mai recent atac a avut loc miercuri, 17 decembrie, tot în estul Oceanului Pacific, fiind ucise patru persoane.

„Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în estul Pacificului și că era implicată în operațiuni de trafic de droguri”, a afirmat Southcom, citat de CNN

Administrația Trump îl acuză în mod constant pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, pe care îl consideră un adversar politic major, că s-ar afla la conducerea unei rețele de trafic de droguri. Liderul venezuelean respinge însă ferm aceste acuzații.

Recent, președintele american a avertizat că desfășurarea trupelor SUA în regiune „va continua să crească, iar șocul pe care îl vor suferi va fi fără precedent”, menținând incertitudinea cu privire la o posibilă intervenție terestră în Venezuela.

Tot miercuri, Statele Unite au anunțat trimiterea de trupe în Ecuador, principalul port de plecare al cocainei produse în regiune. Misiunea este descrisă de autoritățile americane drept o „operațiune temporară” menită să combată traficul de droguri.

Atacuri repetate în Pacific și Caraibe

De la începutul lunii septembrie, SUA au desfășurat mai multe atacuri împotriva navelor acuzate de implicare în traficul de droguri în Caraibe și în estul Pacificului. În total, aceste operațiuni s-au soldat cu cel puțin 99 de morți. Autoritățile americane nu au prezentat însă dovezi publice care să confirme că navele vizate erau implicate în mod direct în traficul de droguri.

Legalitatea acestor acțiuni a fost pusă sub semnul întrebării atât de experți independenți, cât și de Organizația Națiunilor Unite.

SUA

