Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Membrii democraţi ai Congresului SUA au publicat joi, 18 decembrie, noi imagini legate de Jeffrey Epstein, cu o zi înainte de expirarea termenului până la care administraţia preşedintelui Donald Trump trebuie să publice documentele aflate în posesia sa despre infractorul sexual condamnat şi mort în închisoare, relatează AFP.

Este vorba de 68 de noi imagini dintre cele 95.000 pe care aleşii au declarat săptămâna trecută că le-au primit de la legatarii lui Epstein, potrivit Agerpres, care citează agenția de presă străină.

Publicarea acestor imagini are scopul de a pune presiune asupra administraţiei Trump, care trebuie să publice până vineri cel târziu documentele aflate în posesia sa despre finanţatorul newyorkez, care a murit în închisoare în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.

„Este timpul ca Departamentul de Justiţie să publice dosarul", au declarat aleşii democraţi, membri ai unei puternice comisii din Camera Reprezentanţilor, într-un mesaj pe X.

În timpul campaniei sale victorioase din 2024, Donald Trump a promis dezvăluiri explozive despre „afacerea Epstein", dar preşedintele republican şi-a îndemnat susţinătorii timp de luni de zile să treacă mai departe, numind cazul o „farsă" amplificată exagerat de opoziţia democrată.

În noiembrie, după o lungă perioadă în care s-a opus, a fost forţat în noiembrie să semneze o lege care obligă administraţia sa să publice toate documentele legate de caz.

Decesul lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost ucis pentru a muşamaliza un scandal care implică personalităţi de prim-plan.

Trump a fost un apropiat al lui Epstein. FOTO Shutterstock
Trump a fost un apropiat al lui Epstein. FOTO Shutterstock

În unele dintre fotografiile publicate joi, Epstein apare într-un birou cu Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, precum şi la bordul a ceea ce pare a fi un avion privat, alături de intelectualul de stânga Noam Chomsky, şi pozând cu cineastul Woody Allen.

Alte imagini prezintă paşapoarte şi cărţi de identitate aparţinând unor femei ucrainene, ruse şi sud-africane, numele şi fotografiile acestora acoperite cu bandă neagră.

Existenţa unor legături între aceste persoane şi finanţator era deja cunoscută. Niciuna dintre fotografiile publicate de săptămâna trecută nu părea să arate vreun comportament ilegal.

Săptămâna trecută, aleşii democraţi publicaseră deja numeroase imagini, inclusiv cu Donald Trump şi fostul preşedinte Bill Clinton, precum şi cu fostul prinţ britanic Andrew. Steve Bannon şi Woody Allen se aflau deja pe listă, la fel ca şi Bill Gates, co-fondatorul Microsoft, şi Richard Branson, fondatorul Virgin Group.

Apropiat de Jeffrey Epstein în anii 1990, Donald Trump a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă despre comportamentul său infracţional şi susţine că au petrecut timp împreună la începutul anilor 2000, cu mult înainte ca Epstein să fie anchetat de autorităţi.

SUA

