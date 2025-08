Prinţul Harry, acuzat că l-a lovit pe prințul Andrew la o reuniune de familie. Ce l-ar fi provocat

Prințul Harry a respins categoric acuzațiile apărute într-o nouă biografie a ducelui de York, potrivit cărora i-ar fi spart nasul prințului Andrew în timpul unei altercații din 2013.

Un nou volum biografic reaprinde tensiunile dintre membrii casei regale britanice, acuzându-l pe prințul Harry că l-ar fi agresat fizic pe unchiul său, ducele de York. Harry neagă categoric acuzațiile și denunță „remarcile defăimătoare” publicate în presă.

Potrivit unui fragment publicat de Daily Mail, biografia The Rise and Fall of the House of York a istoricului Andrew Lownie susține că prințul Harry și prințul Andrew ar fi avut o confruntare violentă la o reuniune de familie din 2013. Disputa ar fi început după ce Andrew ar fi făcut comentarii critice la adresa lui Harry, care, la rândul său, l-a confruntat.

„S-au dat pumni pentru ceva ce Andrew a spus pe la spatele lui Harry”, afirmă autorul Andrew Lownie, citat de The Guardian. În relatarea sa, Lownie susține că Harry i-ar fi reproșat unchiului său că este un laș și l-ar fi lovit, lăsându-l cu nasul însângerat. Cearta ar fi fost întreruptă înainte să degenereze și mai mult.

Atacuri la adresa lui Meghan Markle

Cartea susține și că ducele de York i-ar fi spus nepotului său că mariajul cu Meghan Markle „nu va dura mai mult de o lună”. Andrew ar fi descris-o pe ducesă drept „o oportunistă” și ar fi adăugat că este „prea bătrână pentru Harry” și că prințul „face cea mai mare greșeală din viața lui”. Tot el l-ar fi acuzat că „a înnebunit” și că nu i-a „verificat cu atenție trecutul” înainte de logodna din 2017.

Negare fermă din partea ducilor de Sussex

Reacția oficială a venit rapid. Un purtător de cuvânt al prințului Harry și al lui Meghan Markle a transmis presei: „Pot confirma că prințul Harry și prințul Andrew nu s-au bătut niciodată și că prințul Andrew nu a făcut niciodată comentariile care îi sunt atribuite în legătură cu ducesa de Sussex”.

Mai mult, ducele și ducesa de Sussex au trimis o scrisoare oficială către Daily Mail, în care denunță „inexactități grave, remarci dăunătoare și defăimătoare” apărute în articolul despre carte.

Căderea în dizgrație a prințului Andrew

Prințul Andrew se află de câțiva ani într-o poziție controversată, după ce, în 2019, a oferit un interviu dezastruos pentru emisiunea Newsnight, în care a vorbit despre relația sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuzuri sexuale. În 2021, Andrew a fost deposedat de titlurile regale și militare și s-a retras complet din viața publică.

Tensiuni vechi în familie

Potrivit biografiei, prinții Harry și William ar fi avut „relații problematice” cu unchiul lor încă dinaintea scandalului Epstein. Andrew ar fi fost, de asemenea, „nepoliticos” cu soția lui William, Catherine, prințesa de Wales.

Deși Regele Charles i-a permis fratelui său să rămână în Royal Lodge, o reședință cu 30 de camere situată în Windsor Great Park, în 2023 i-a tăiat alocația anuală de un milion de lire, ceea ce a stârnit speculații privind viitorul său în reședință.

O sursă citată în carte afirmă că prințul William ar intenționa să-l evacueze pe Andrew, dar și pe fosta sa soție, Sarah Ferguson, cu care locuiește în prezent. „[William] o detestă și pe Sarah… și abia așteaptă ziua în care tatăl său îi va da afară pe amândoi. Dacă Charles nu o va face, vă garantez că primul lucru pe care îl va face William când va deveni rege va fi să-i evacueze”, a declarat sursa citată.

Harry, între distanțare și dorința de reconciliere

După ruptura cu familia regală din 2020, Harry s-a mutat împreună cu Meghan și copiii lor mai întâi în Canada, apoi în SUA, invocând „toxicitatea” vieții regale și rasismul îndreptat împotriva soției sale. În 2022, a publicat volumul de memorii Spare, unde a descris tensiunile dintre el, fratele său și tatăl lor.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat în 2023 BBC, Harry a declarat că și-a iertat familia și că „i-ar plăcea o reconciliere”.