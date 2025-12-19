Aparatul care îi scapă pe bebeluși de traume. „Vom recolta din degețel, așa cum se recoltează o banală glicemie”

Un aparat care îi scapă pe copii de experiența traumatizantă a recoltării de sânge venos a fost dăruit de o asociație, în prag de Sărbători, celui mai mare spital din Olt.

Aparatul cu o valoare de aproximativ 12.000 euro face diferența între o potențială experiență de coșmar și o prelevare de probe în doar câteva secunde, dorința medicilor pediatri de a-l avea la dispoziție fiind mai veche. Acum analizorul a fost instalat în Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie și a început să fie folosit.

„În apropierea sărbătorilor de iarnă, UPU Pediatrie a primit prin donație un analizor hematologic Swelab Alfa Standard, din partea Asociației "Everything for Life". Medicii noștri au solicitat acest aparat care ajută la recoltarea unei cantități mult mai mici de sânge din degețelul bebelușului, fără a-l traumatiza, dar oferind siguranță și liniște părinților”, a anunțat Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Proba recoltată, care înseamnă o cantitate infimă de sânge comparativ cu metoda clasică, este suficientă pentru a se efectua 22 de parametri, iar rezultatul este disponibil în mai puțin de un minut.

„Înainte se recolta sânge venos, clasic, indiferent de vârsta pe care o avea copilul”

Medicul pediatru Cleopatra Andreea Nicolae a explicat care este diferența între vechea metodă de recoltare și ceea ce se întâmplă în prezent.

„Acest echipament este un real ajutor în orice secție de urgențe pediatrice. Ne ajută în special la sugari și nou-născuți, când putem recolta mult mai rapid și fără a traumatiza copilul o hemogramă care ne ajută pe noi să ne orientăm în vederea stabilirii unui diagnostic corect și a unui tratament corespunzător afecțiunii pe care o are. Înainte se recolta sânge venos, clasic, indiferent de vârsta pe care o avea copilul. Chiar și dacă avea 10 zile, chiar și dacă avea 10 ani, modul de recoltare era același. Pentru un sugărel de o lună, două, trei, câteodată, mai ales că sunt foarte pufoși, este foarte greu de recoltat și de găsit fără traumatiza. Acum vom recolta din degețel, exact așa cum se recoltează o banală glicemie, totul netraumatic. Nu va trebui să căutăm venuțe și nici să chinuim sugărelul, să-l ținem, să-l forțăm într-o anumită poziție. Va fi totul mult mai ușor și mult mai rapid”, a spus dr. Nicolae.

Banii necesari achiziționării analizorului au fost donați asociației "Everything for Life" de către o firmă de pe platforma industrială a Slatinei care a mai făcut și în trecut donații pentru spital, banii fiind atunci investiți în achiziționarea de aparate de aer condiționat, a precizat președinta asociației, Mirela Vasile.

Un aparat similar se folosește în Unitatea de Primiri Urgențe adulți de mulți ani, analizorul permițând efectuarea mai rapidă a analizelor, cu grad mare de acuratețe.