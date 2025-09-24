Video Super-taifunul Ragasa, cel mai puternic ciclon tropical din acest an, a ajuns în China, după ce a devastat Hong Kong, Taiwan și Filipine

După ce a ucis 15 omeni în Taiwan și a lovit Hong Kong-ul cu vânturi puternice și ploi abundente, super-taifunul Ragasa a atins orașul Yangjiang din provincia Guangdong, din sudul Chinei, a anunțat miercuri Centrul Meteorologic Național al Chinei, potrivit The Guardian.

În comitatul Hualien din estul Taiwanului, 17 persoane sunt în continuare date dispărute după ce un lac de baraj a ieșit din matcă și a inundat un oraș, a anunțat miercuri pompierii. Marginea exterioară a taifunului Ragasa a inundat insula începând de luni.

Mulți locuitori din orașul turistic Guangfu s-au plâns că autoritățile nu au emis avertismente suficiente, deși de obicei acestea evacuează rapid populația din zonele potențial periculoase, deoarece insula este frecvent lovită de taifunuri.

În timp ce ploile inundau Taiwanul, Hong Kongul se confrunta cu valuri uriașe care se abăteau asupra zonelor de coastă din estul și sudul centrului financiar asiatic. Apa s-a revărsat pe trotuare și a inundat unele drumuri și proprietăți rezidențiale.

Super-taifunul Ragasa a adus vijelii de 260 km/h și inundații în Hong Kong, Taiwan și Filipine

Ragasa s-a format săptămâna trecută în vestul Pacificului.

Alimentat de mările calde și de condițiile atmosferice favorabile, ciclonul tropical s-a intensificat rapid, devenind luni un super-taifun de categoria 5, cu vânturi care depășeau 260 km/h (162 mph).

Ulterior s-a atenuat, dar a rămas suficient de puternic pentru a doborî copaci și linii electrice.

„Autoritățile au învățat din experiența taifunurilor Hato și Mangkhut, care au provocat pagube de miliarde de dolari în 2017 și 2018”, a declarat Chim Lee, specialist senior în energie și schimbări climatice la Economist Intelligence Unit, potrivit The Guardian.

„Delta râului Pearl este una dintre regiunile cele mai bine pregătite pentru taifunuri, așa că nu ne așteptăm la perturbări majore. O schimbare în acest an este că bursa din Hong Kong a rămas deschisă în timpul taifunurilor - un semn al rezilienței infrastructurii”, a spus el.