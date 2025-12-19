Nicușor Dan laudă coaliția de guvernare: „Principala noastră grijă era ca agențiile de rating să nu downgradeze România. Acest risc nu mai există”

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 19 decembrie, după şedinţa Consiliului European, că este lăudabil faptul că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă.

Potrivit News.ro, Nicuşor Dan a vorbit, după şedinţa Consiliului European, despre succesele şi eşecurile actualei coaliţii.

„E greu la ora asta să fac o analiză aşa de subtilă, cum îmi cereţi dumneavoastră. Eu, pe de-o parte, bineînţeles, aşa cum am spus şi de 1 decembrie, avem inflaţie 10%, asta înseamnă că (…) puterea lor de cumpărare este cu 10% mai mică decât anul trecut pe vremea asta, deci asta este un fapt.

Pe de altă parte, Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro… Acum 5-6 luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de rating să downgradeze România la nerecomandat investitorilor şi multe fonduri de investiţii să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul de faţă. Deci acesta este un succes al coaliţiei”, a răspuns preşedintele.

El a adăugat că „pe OECD, nu OSCE, pe partea legislativă lucrurile au ajuns la un final, adică ne-am îndeplinit toate obligaţiile, din nou este un succes al coaliţiei”.

„Bineînţeles că e cam puţin şase luni pentru a evalua. Şi am spus şi eu să tot repet, România a fost într-o poziţie vulnerabilă şi faptul că aceste patru partide au ales să facă parte din guvernare e un lucru lăudabil”, a completat şeful statului.

Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”.

Nicuşor Dan crede că autoitrăţile publioce ar trebui să îmbunătăţească relaţia cu cetăţenii şi să înveţe să comunice mai mult şi mai bine, dar consideră că reducerea corupţiei este principala problemă.

„Nu vorbim numai de coaliţie, vorbim şi de persoana mea şi, în general, de orice autoritate publică, relaţia cu cetăţenii e important să fie îmbunătăţită (…) mai mult decât să ne aruncăm acuze unii altora, vorbesc de clasa politică, e important mai mult să explicăm ce facem, care sunt mizele, de ce direcţia occidentală este bună, de ce Europa cu toate problemele ei de decizie structurală este alternativa viabilă pentru România (…)

Pe partea substanţială, evidentă, trebuie să reducem corupţia, trebuie să îmbunătăţim interfaţa între interacţiunea dintre autoritate şi cetăţean”, a mai declarat şeful statului.

Întrebat care ar fi lista sa de dorinţe pentru anul viitor, ce i-ar cere lui Moş Crăciun, Nicuşor Dan a afirmat că își dorește ca societatea românească să fie mai conștientă atât de oportunități, cât și de vulnerabilități.

„Am avut o scurtă discuţie cu fetiţa…Ştiu că primul lucru pe care şi-l doreşte este să fim noi sănătoşi, dar al doilea…am spus ceva despre clasa politică şi a spus, «vai, tati, ce limbaj educativ ai».

Din poziţia asta, îmi doresc ca societatea românească să-şi conştientizeze, şi oportunităţile, şi vulnerabilităţile şi să reuşim să lucrăm împreună. Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”.