„Ducesa dificilă” Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare

Meghan Markle a fost respinsă fără milă de foștii ei prieteni celebri și de membrii familiei regale, după ce a fost acuzată că și-a scris un mesaj entuziast cu ocazia împlinirii vârstei de 44 de ani.

Markle a primit în anii din urmă felicitări publice de la personalități precum Beyoncé și Tyler Perry, de ziua ei, după ce s-a retras din familia regală în 2020. Aceste urări s-au epuizat odată cu cercul ei de prieteni celebri, întrucât „Ducesa dificilă” a fost înconjurată de presă negativă pentru cea mai mare parte a anului 2025, scrie Radar Online.

I s-a dat această poreclă după ce s-a afirmat că fosta vedetă din serialul Suits le trimitea e-mailuri „exigente” și „furioase”, uneori chiar de la ora 5 dimineața.

Meghan a fost acuzată că mai mulți asistenți de la palat și-au părăsit slujbele regale pe fondul acuzațiilor de hărțuire și că ar fi făcut chiar și personalul să plângă.

Corespondentul regal veteran Valentine Low, care a dezvăluit povestea hărțuirii în mai 2021, chiar înainte ca Harry și Meghan să apară pe ecran alături de Oprah Winfrey pentru a discuta despre Megxit, a dezvăluit cum a reacționat fosta actriță la afirmațiile sale.

„Oamenii voiau să o rănească”

El a spus: „Au existat una sau două povești care sugerau că existau relații dificile între Meghan și personalul ei. Le-am văzut și s-a folosit expresia „Ducesa dificilă”. Știam că Meghan era supărată din cauza acelor articole. Știam că ea a contestat acea poveste.”

Prietenii ei au afirmat la momentul respectiv că primele e-mailuri ale lui Meghan, adesea însoțite de emoji-uri, erau trimise începând cu ora 5 dimineața, deoarece se trezea devreme pentru a vorbi cu mama ei, Doria, din cauza diferenței de fus orar de opt ore față de California.

Au existat, de asemenea, afirmații că prima ei sarcină i-a perturbat somnul.

Autorul regal Omid Scobie a spus în cartea sa Finding Freedom că porecla „Ducesa dificilă” a fost perpetuată de oamenii din interiorul cercului regal care voiau să o rănească.

Cu toate acestea, un raport brutal al The Hollywood Reporter a afirmat anul trecut că Meghan „îi desconsideră” pe oameni și „mărșăluiește ca un dictator în tocuri înalte, furioasă și urlând ordine”.

„Încă într-o stare fragilă”

Familia Sussex a pierdut 25 de membri ai personalului de când a emigrat în SUA în 2020. Șase dintre ei au plecat în ultimele patru luni, inclusiv doi directori seniori de relații publice.

În declarația acordată ziarului Daily Mail, Low a afirmat: „Dacă atunci era dificil să lucrezi pentru ei (familia Sussex), acum este la fel de dificil”.

Reporterul veteran al familiei regale susține că unii dintre membrii personalului regal care au lucrat cu familia Sussex se aflau încă într-o „stare foarte fragilă” după mai bine de doi ani, în ciuda faptului că cuplul regal a emigrat la 5.000 de mile distanță, în SUA.

El a spus: „Erau foarte îngrijorați de ceea ce le-ar fi putut face Meghan. Considerau că capacitatea ei de răzbunare era infinită. Au părăsit slujba la familia regală și încă se aflau într-o stare psihologică delicată ca urmare a ceea ce li s-a întâmplat în acel moment.”

A adăugat: „Dacă atunci era dificil să lucrezi pentru ei (Sussex), este dificil să lucrezi pentru ei și acum.”

Low a vorbit în cadrul emisiunii YouTube Unfiltered a comentatorului american Kinsey Schofield.

El i-a spus că crede că Harry și Meghan au încercat să oprească și apoi să discrediteze povestea sa în care detaliază acuzațiile de hărțuire, adăugând că, în opinia sa, faptul că au pierdut 25 de angajați din 2017 arată că rămân dificili de lucrat pentru ei.

Low a adăugat: „Un factor foarte important a fost natura litigioasă a lui Harry și Meghan. Am văzut diverse dovezi documentare. Am văzut lucruri care susțineau în totalitate povestea. Aveam încredere deplină. Înainte de publicare, le-am prezentat acuzațiile lui Harry și Meghan și am primit o scrisoare foarte lungă de la avocații lor. Ceva mai târziu, am primit o altă scrisoare, puțin mai scurtă, de la avocații lor. Era foarte agresivă, foarte puternică, spunând practic «aveți grijă». Apoi am publicat și după aceea nu am mai auzit nimic de la ei.”