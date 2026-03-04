Iranul, deschis pentru posibile discuții de pace? Demersul agenților de Intelligence din Teheran către CIA

Agenți ai serviciilor de informații iraniene ar fi transmis, pe canale indirecte, semnale de disponibilitate pentru discuții cu CIA în vederea încheierii războiului.

„Operativi” ai Ministerului de Informații din Iran ar fi trimis semnale privind deschiderea unor discuții cu Central Intelligence Agency (CIA) pentru a se pune capăt războiului, a relatat miercuri The New York Times, citând oficiali familiarizați cu situația.

Potrivit Reuters, care a preluat informaţia, oferta ar fi fost transmisă prin intermediul unei agenții de informații aparținând unei țări terțe, care ar fi acționat ca intermediar între Teheran și Washington. NYT citează oficiali din Orientul Mijlociu, precum și responsabili dintr-o țară occidentală, care au vorbit sub condiția anonimatului, dat fiind caracterul sensibil al subiectului.

Mesajele ar fi fost interpretate de unii analiști drept un indiciu că partea iraniană ar putea fi dispusă să exploreze canale indirecte de comunicare pentru a ajunge la un armistițiu sau la o formulă de detensionare a conflictului.

Totuși, nu există confirmări publice privind inițierea unor negocieri formale. Până în acest moment, Casa Albă și CIA nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind informațiile apărute în presă.

Semnalele privind o eventuală deschidere către dialog au avut ecou și pe piețele financiare, unde au fost interpretate de unii investitori ca un posibil pas spre stabilizare, însă, în același timp, la Washington, reacțiile au fost marcate de prudență și scepticism.

Potrivit aceleiaşi surse, responsabilii americani și-ar fi exprimat rezervele cu privire la disponibilitatea reală a Iranului de a negocia, dar și în ceea ce privește deschiderea administrației președintelui Donald Trump pentru o „ieșire” rapidă din conflict, susținând că, în actualul climat de confruntare militară, perspectivele unei soluții diplomatice imediate sunt limitate.

Pe de altă parte, declarațiile oficiale venite din partea Teheranului par să contrazică informațiile privind eventuale contacte indirecte. Ambasadorul Iranului la structurile ONU din Geneva excludea marți, 3 martie, orice negocieri cu SUA „deocamdată”, la doar câteva zile după atacurile comune lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

La rândul său, tot marţi, președintele Donald Trump afirma că Teheranul „ar fi dorit să discute”, însă a adăugat că, în opinia sa, „era prea târziu”, în condițiile în care operațiunea militară americană împotriva Iranului continuă.