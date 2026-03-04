Forțele NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc. Reacția Ankarei

Ministerul turc al Apărării anunță miercuri, 4 martie, că o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost doborâtă de forțele NATO.

Potrivit Sky News, care citează Ministerul turc al Apărării, miercuri, 4 martie, activele NATO pentru apărarea aeriană și antirachetă din Marea Mediterană de Est au interceptat o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc

„O muniție balistică lansată din Iran, detectată în drum spre spațiul aerian turc după ce a traversat Irak și Siria, a fost interceptată și neutralizată la timp de elementele NATO de apărare aeriană și antirachetă desfășurate în Marea Mediterană de Est”, se arată într-un comunicat al ministerului, datat 4 martie.

Aceasta a căzut în apropierea Aeroportului Internațional Qamishli, în nordul Siriei, aproape de granița cu Turcia.

Ministerul a mai declarat că Turcia „susține stabilitatea și pacea regională, este pe deplin capabilă să își protejeze teritoriul și cetățenii, indiferent de sursa sau originea oricărei amenințări.”

„Toate măsurile necesare pentru apărarea teritoriului și a spațiului aerian vor fi luate cu hotărâre și fără ezitare. Reiterăm că ne rezervăm dreptul de a răspunde oricărui act ostil îndreptat împotriva țării noastre.

Facem apel către toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar putea escalada și mai mult conflictul în regiune”, a precizat ministerul.

Nu în ultimul rând, instituția anunță că Turcia va purta discuții cu NATO și cu ceilalți aliați după incident.

Recent, Turcia a decis să suspende până vineri, 6 martie, zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, a anunţat luni ministrul Transporturilor turc, Abdulkadir Uraloglu, citat de AFP şi Reuters.

„Printre altele, toate zborurile regulate cu destinaţia Qatar, Kuweit, Bahrein şi Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt anulate până marţi, 3 martie 2026”, a adăugat Uraloglu într-un mesaj postat pe platforma X.

Ministrul turc al Transporturilor a menţionat însă că vor fi reluate zborurile din Turcia spre aeroporturile din oraşele saudite Riad, Jeddah şi Medina, precum şi spre Oman, potrivit Agerpres.

Amintim că Statele Unite și Israelul au lansat lovituri militare împotriva Iranului pe 28 februarie, în timp ce negocierile dintre Teheran și Washington erau încă în desfășurare. Atacurile au dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei și a numeroși oficiali de rang înalt.

Conflictul s-a transformat într-un război regional cu efecte globale, afectând state din Golful Persic și ducând la închiderea spațiului aerian, creșteri ale prețurilor la energie și temeri privind stabilitatea geopolitică.