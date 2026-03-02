Pakistanul raportează 415 talibani uciși și 46 de bombardamente în Afganistan, în cadrul operațiunii „Furia pentru Adevăr”

Guvernul pakistanez a anunțat că 415 luptători talibani au fost ucişi şi 46 de poziţii de pe teritoriul Afganistanului au fost fost bombardate în cadrul războiului transfrontalier în curs cu Kabulul, denumit oficial Operaţiunea „Ghazb lil Haq” („Furia pentru Adevăr”), informează EFE.

Potrivit evaluării pagubelor publicate de ministrul pakistanez al informaţiilor, Attaullah Tarar, forţele pakistaneze au provocat, de asemenea, rănirea a peste 580 de persoane în rândul guvernului de la Kabul, relatează agenția străină, citată de Agerpres.

Conform informării oficiale, au fost aduse pagube infrastructurii de frontieră şi militare a regimului taliban, prin distrugerea a 182 de puncte de control afgane şi capturarea altor 31 în timpul luptelor.

Autorităţile de la Islamabad susţin, de asemenea, că au distrus 185 de tancuri, vehicule blindate şi piese de artilerie printr-o desfăşurare tactică care a inclus atacuri aeriene eficiente asupra a 46 de locaţii din Afganistan.

Reuniune de securitate la Islamabad

Într-un comunicat separat, guvernul pakistanez a relatat că dezvoltarea acestei ofensive transfrontaliere a fost unul din subiectele centrale ale unei reuniuni de securitate la nivel înalt care a avut loc duminică, la Islamabad.

La reuniunea prezidată de premierul pakistanez Shehbaz Sharif au participat înalţi oficiali guvernamentali şi şeful armatei, generalul Asim Munir, care au analizat în detaliu situaţia din Afganistan şi măsurile militare desfăşurate în regiune.

Bilanţul victimelor şi pagubelor materiale furnizat de autorităţile pakistaneze nu a putut fi verificat în mod independent din cauza blocării stricte a informaţiilor, precum şi a imposibilităţii de acces în zona de conflict.