Alimentarea cu gaze, întreruptă pentru sute de consumatori de pe zece străzi din sectorul 3 al Capitalei. Când va fi reluată furnizarea

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar, miercuri, 18 martie, alimentarea cu gaze naturale pe zece străzi din sectorul 3 al Capitalei, din cauza unei avarii asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie, fiind afectaţi în urma acestui incident 933 de clienţi casnici.

„Ca urmare a unor lucrări de împământare a stâlpilor de iluminat stradal realizate de către firma SC Porr Construct, pe strada Calea Călăraşilor, intersecţie cu strada Matei Basarab, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 18 martie 2026, începând cu ora 11:05. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 933 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Agricultori, Budila, Calea Călăraşilor, Ciobănaşului, Delea Veche, Frunzei, Platon, Popa Nan, Teleajen şi Tzigara Samurcaş Alexandru, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti", se arată într-o informare a Distrigaz Sud Reţele, transmisă Agerpres.

Când va fi reluată alimentarea cu gaze

Distrigaz Sud precizează că echipele sale de intervenție sunt la faţa locului pentru remedierea defectului, iar reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul acestei zile, în jurul orei 20:00.

Dacă după reluarea alimentării cu gaze naturale simt miros de gaze, clienţii sunt sfătuiţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, cu o expertiză de 51 de ani în acest domeniu, având 2.323.728 clienţi, circa 24.483 km reţea şi 3.019 de angajaţi. Distrigaz Sud Reţele operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României, inclusiv municipiul Bucureşti.