Cum s-a întors împotriva SUA războiul cu Iranul. Teheranul ar putea ajunge să dicteze condițiile păcii

Un fost oficial american implicat direct în dosarul iranian susține că războiul declanșat de Statele Unite împotriva Iranului riscă să producă efecte contrare celor urmărite inițial, oferind Teheranului un avantaj strategic neașteptat.

Nate Swanson, fost director pentru Iran în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA și membru al echipei de negociere în 2025, scrie, în Foreign Affairs, că, în pofida succeselor militare inițiale, Washingtonul nu a reușit să obțină un rezultat clar pe termen lung.

Autorul își amintește că, în urmă cu aproape două decenii, în perioada în care lucra la Departamentul de Stat, i s-a spus că adevărata putere în Iran nu aparține președintelui, ci liderului suprem, Ali Khamenei — iar schimbarea ar putea veni odată cu dispariția acestuia.

Acea schimbare a venit abia recent, după ce Khamenei a fost ucis în urma acțiunilor coordonate ale SUA și Israelului, punând capăt unei conduceri de 36 de ani.

Moștenirea sa este una controversată. Economia Iranului s-a deteriorat semnificativ în această perioadă, moneda națională și-a pierdut aproape complet valoarea, iar țara, deși bogată în resurse, se confruntă frecvent cu penurii de energie și apă. Creșterea accelerată a prețurilor la alimente a accentuat nemulțumirile populației.

Potrivit analizei, o mare parte din aceste dificultăți sunt legate de politica externă a regimului, orientată împotriva intereselor americane. În fața protestelor interne, autoritățile au recurs în mod repetat la represiune, inclusiv la începutul acestui an, când mii de civili au fost uciși.

Răspunsul Teheranului a fost mai coordonat și mai eficient decât se anticipa

Cu toate acestea, Iranul pare să fi fost pregătit pentru un astfel de scenariu. În fața unei amenințări existențiale, răspunsul Teheranului a fost mai coordonat și mai eficient decât se anticipa, incluzând atacuri nu doar asupra Israelului și instalațiilor americane, ci și asupra unor obiective civile din regiune.

Deși președintele american Donald Trump ar putea dori să declare rapid victoria, situația de pe teren rămâne complicată. Capacitățile militare ale Iranului au fost afectate, însă regimul continuă să dispună de resurse și instrumente pentru a susține un conflict de durată.

Analiza sugerează că războiul se apropie de un punct critic, în care toate opțiunile implică riscuri majore. Pentru a accepta un armistițiu, Iranul ar putea cere garanții că SUA vor limita acțiunile viitoare ale Israelului — o condiție dificil de acceptat pentru Washington.

În ciuda eficienței operațiunilor militare, strategia generală a SUA este considerată incompletă. Autorul subliniază că administrația americană a intrat în conflict fără un plan clar pentru perioada de după.

Un element central al acestei strategii a fost presupunerea că populația iraniană se va ridica împotriva regimului. Însă, în ciuda nemulțumirilor interne, acest scenariu nu s-a materializat.

Societatea iraniană, divizată

Swanson descrie societatea iraniană ca fiind divizată: o parte susține schimbarea regimului, o altă parte îl apără, iar majoritatea își dorește doar condiții de viață mai bune. Războiul, însă, a avut efectul de a consolida poziția autorităților, transformându-l pe Khamenei într-o figură martirică și redirecționând atenția publică spre amenințarea externă.

În acest context, Iranul nu are nevoie de victorii militare decisive pentru a-și atinge obiectivele. Este suficient să mențină o presiune constantă — inclusiv prin atacuri punctuale asupra rutelor energetice — pentru a destabiliza piețele și a crește costurile pentru adversari.

Totuși, această strategie implică riscuri, inclusiv posibilitatea unei escaladări regionale sau a unei reacții mai dure din partea statelor din Golf.

Pentru SUA, opțiunile rămân limitate. Continuarea campaniei aeriene ar putea avea randamente tot mai scăzute, în timp ce o intervenție terestră ar presupune riscuri politice și militare majore. Alte variante, precum sprijinirea opoziției interne din Iran, ar putea duce la fragmentare și instabilitate suplimentară.

În aceste condiții, un armistițiu pare cea mai realistă soluție, dar și aceasta este dificil de obținut. Iranul ar putea prefera un conflict prelungit, care să descurajeze viitoare intervenții și să forțeze concesii din partea Washingtonului.

Potrivit analizei, obiectivul strategic al Teheranului este de a crește costurile pentru SUA și aliații săi până la punctul în care aceștia vor accepta condiții mai favorabile Iranului.

Conflictul declanșat de administrația Trump nu are o ieșire clară susține autorul și riscă să prelungească instabilitatea, afectând în primul rând populația iraniană.