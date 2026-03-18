Minerii și energeticienii de la Complexul Energetic Oltenia își continuă protestele la Târgu Jiu, în contextul disponibilizărilor anunțate pentru circa 1.500 de angajați, programate pentru 1 aprilie și 1 mai.

În semn de protest, manifestanții au adus coroane funerare și candele în fața sediului Complexului Energetic Oltenia.

Cei afectați sunt așteptați să depună actele pentru șomaj, iar conducerea instituției de șomaj a anunțat că va acorda servicii de preconcediere pentru salariații care vor părăsi compania.

Tensiunile au crescut și pe plan sindical. Liderii sindicatelor îl critică dur pe Victor Banța, membru al Consiliului de Supraveghere, pe care îl acuză că este „oportunist” și că nu propune soluții pentru angajații care își pierd locurile de muncă, potrivit Gorj TV.

Cristian Lădaru, președintele Sindicatului EMC Roșia, a declarat că Banța încasează sume importante fără să contribuie efectiv la bunul mers al companiei și că ascensiunea sa în funcții cheie ar fi fost posibilă datorită sprijinului politic. Sindicalistul a mai spus că Banța nu aduce nicio valoare în Consiliul de Supraveghere și că atitudinea sa față de angajații care protestează este una sfidătoare, refuzând să se întâlnească cu ei.

Aceste declarații au venit după ce Banța a criticat sindicatele pe rețelele de socializare, acuzându-le că au urmărit doar propriile interese și că nu au susținut suficient minerii și energeticienii în negocierile recente.

Protestele continuă, iar minerii și energeticienii au zeci de nemulțumiri față de conducerea companiei.

Protestele continuă de două săptămâni

Manifestațiile au început în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate. Luni, minerii au organizat un marș prin centrul orașului, mai multe străzi din Târgu Jiu fiind temporar blocate.

De asemenea, câteva zeci de angajați ai companiei au mers săptămâna trecută la București, unde au intrat în greva foamei în fața Ministerul Energiei.

Aproximativ 1.500 de angajați cu contracte de muncă pe perioadă determinată riscă să rămână fără loc de muncă începând cu luna aprilie.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunțat recent că va realiza, în perioada următoare, o analiză a personalului la nivelul fiecărei subunități a companiei, în special în zonele în care activitatea este în restrângere.