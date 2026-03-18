search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Operațiunea Poker”: Franța simulează un atac nuclear cu zeci de avioane Rafale într-un exercițiu de amploare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un amplu exercițiu militar a avut loc în noaptea de luni spre marți în spațiul aerian francez, unde forțele armate au desfășurat „Operațiunea Poker” – o simulare realistă a unui raid aerian nuclear, cu participarea a aproximativ 40 de aeronave.

Cum ar arăta un atac nuclear, cu zeci de avioane Rafale FOTO: EPA EFE
Cum ar arăta un atac nuclear, cu zeci de avioane Rafale FOTO: EPA EFE

Forțele aeriene franceze au mobilizat avioane de vânătoare Rafale, aeronave cisternă și alte aparate pentru a recrea un scenariu de atac nuclear. În total, aproape patruzeci de avioane au fost implicate în misiune, survolând mai multe regiuni ale Franței pe parcursul nopții, potrivit CNEWS.

Cu puțin timp înainte de începerea operațiunii, generalul Stéphane Virem, comandantul Forțelor Aeriene Strategice, a subliniat importanța exercițiului: „Se vorbește mult despre această operațiune și este cu adevărat emblematică pentru forțele aeriene strategice. Întreaga forță aeriană și spațială este cea care se află în luptă în această seară”.

Scenariul a inclus atât aeronave care au escortat raidul, cât și aparate desemnate să îl contracareze, exercițiul culminând cu o simulare de tragere. Potrivit oficialilor militari, complexitatea misiunii a fost dată de durata și profilul zborului, dar și de opozițiile simulate.

„Este o operațiune deosebit de realistă datorită profilului zborului și duratei. Ne confruntăm cu opozițiuni atât în aer, cât și la sol”, a explicat generalul Etienne Gourdain, comandant adjunct al Forțelor Aeriene Franceze.

Testarea capacităților și transmiterea unui mesaj strategic 

Exercițiul nu a avut doar rolul de a verifica procedurile și de a testa noi tehnici, ci și de a demonstra capacitatea operațională a Franței în fața aliaților și a potențialilor adversari.

„Există un al doilea aspect, acela de a le arăta aliaților noștri, concurenților noștri, credibilitatea noastră operațională, calitatea echipajelor noastre și capacitatea lor de a atinge obiectivul stabilit de președintele Republicii”, a declarat colonelul Clément, adjunct al brigăzii organice a comandamentului FAS.

„Operațiunea Poker” este organizată de patru ori pe an, încă din octombrie 1964, și permite testarea capacității armatei de a acționa în condiții de intensitate foarte ridicată. „Testăm capacitatea noastră de a acționa treptat la intensitate foarte mare”, a precizat generalul Stéphane Virem.

Schimbări majore în doctrina nucleară a Franței 

Exercițiul are loc într-un context sensibil, după ce, la începutul lunii, președintele Emmanuel Macron a anunțat creșterea numărului de focoase nucleare și o extindere a rolului Franței în securitatea europeană – unele dintre cele mai importante modificări ale doctrinei nucleare de la finalul Războiului Rece.

Lista statelor care ar putea beneficia de protecția nucleară franceză include Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia și Grecia. România nu a fost menționată de liderul francez.

O creștere a arsenalului nostru este indispensabilă”, a declarat Emmanuel Macron, într-o vizită la baza navală Ile Longue, unde sunt staționate cele patru submarine nucleare ale Franței.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

