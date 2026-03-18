S-a terminat chinul lui Șumudică la arabi. Al-Okhdood i-a făcut vânt după 14 partide

Marius Ninel Șumudică (55 de ani) nu mai este antrenorul formației saudite Al-Okhdood, după 14 partide petrecute pe banca echipei. Echipa este pe loc de retrogradare, cu șanse mici să se salveze.

Tehnicianul român a decis să încheie înțelegerea cu gruparea din Arabia Saudită, pe fondul rezultatelor slabe și al situației dificile din clasament. După 26 de etape, Al-Okhdood ocupă locul 17 în Saudi Pro League, cu 13 puncte, fiind în zona retrogradării.

Instalat pe bancă la începutul lunii ianuarie 2026, Șumudică a condus echipa în 14 partide, înregistrând două victorii, două remize și zece înfrângeri. Despărțirea s-a produs pe cale amiabilă, la puțin peste două luni de la numire.

„Da, e adevărat, am închis toate raporturile cu Al Okhdood. Le multumesc celor de acolo, a fost o experiență minunată în Arabia Saudită. E un campionat absolut incredibil, pentru mine a fost o onoare să antrenez într-o competiție cu atâtea vedete, atât jucători, cât și antrenori.

Am luat o echipă din mers, din păcate nu am reușit să ne atingem obiectivele pe termen scurt. Le urez din suflet să se salveze de la retrogradare.

Sunt liber până în vară, nu o să semnez cu nimeni până atunci. Au contat foarte mult și problemele familiale pe care le am, e vorba de tatăl meu, e de notorietate lucrul acesta. Am simțit că depărtarea era foarte mare și, pe lângă faptul că nici rezultatele nu erau cele așteptate, mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă, să fiu lângă familie în aceste momente. Sunt un antrenor liber și vom vedea ce va fi în continuare”, a declarat Marius Șumudică, conform Fanatik.

În cariera de antrenor, Marius Șumudică le-a pregătit, printre altele, pe Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid București, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, CFR Cluj, dar și formații din străinătate precum Kayserispor, Gaziantep, Rizespor sau Al-Shabab.

